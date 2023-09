Ringrazio il Comune per essere tempestivamente intervenuto dopo la mia segnalazione sui cassonetti in disuso depositati nel parcheggio di via Berlinguer, i quali, occupando 3 posti auto, riducevano non poco la possibilità di sosta. I cassonetti sono stati rimossi e riposizionati in un luogo più adatto, dopo soli due giorni dalla mia segnalazione, con grande soddisfazione di tutti gli utenti del parcheggio suddetto.

Monica Masini