Castanicoltura, opportunità e regole per gli agricoltori

Prosegue il percorso istituzionale di collaborazione e sostegno alle aziende agricole del territorio, promosso dall’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese in collaborazione con l’Unione Savena-Idice, il dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Bologna, la federazione provinciale Coldiretti Bologna, la federazione provinciale CIA Bologna e Modena, Confagricoltura Bologna ed Araer (Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia- Romagna), con un quarto ciclo di incontri rivolto agli agricoltori del territorio dell’Appennino. L’obiettivo è formare gli imprenditori di piccole e medie aziende di questo ampio territorio montano su quattro temi rilevanti: la normativa vigente negli allevamenti; l’attività di trasformazione in azienda; la castanicoltura e la nuova programmazione del Gal Appennino Bolognese. E’ su questi argomenti che si terranno gli incontri di formazione, rivolti principalmente alle aziende agricole ma aperti a tutti, in programma il 5 e il 12 marzo, dalle 14.30 alle 17.30 presso ’Le Caselline’ di Pian di Setta in via Piana Cinelli 140.

Come spiega Alessandro Santoni, referente istituzionale dell’iniziativa nonché presidente del distretto Appennino Bolognese e sindaco di San Benedetto Val di Sambro: "Preservare e valorizzare le attività agricole in Appennino è un nostro ben preciso compito istituzionale fondamentale e prioritario, al pari di altre importanti tematiche che quotidianamente affrontiamo. Questi incontri, e più in generale questo percorso che come Comuni abbiamo fortemente voluto e costruito, dimostrano la volontà, non solo a parole, di riconoscere la centralità del ruolo degli agricoltori nell’economia locale e nella conservazione di ambiente, territorio e paesaggio. Per questo continuiamo a portare avanti l’impegno istituzionale che ci eravamo assunti nei confronti delle aziende agricole e questo quarto ciclo di incontri rappresenta la conferma di tale volontà".