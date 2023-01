Castel d’Aiano in lutto, è morto il sindaco Nasci

CASTEL D’AIANO di Zoe Pederzini Un risveglio doloroso, quello di ieri, per Castel d’Aiano. Il paese è a lutto per la morte del sindaco 71enne Alberto Nasci. Il primo cittadino se ne è andato nella tarda serata di lunedì dopo una breve malattia. La camera ardente sarà allestita oggi nella sede del Comune dalle 8 alle 18, e domani dalle 8 alle 13. Sempre oggi, alle 18, nella chiesa di Castel d’Aiano sarà recitato un rosario. I funerali saranno celebrati, invece, domani, giovedì, alle 15, nella chiesa di Castel d’Aiano. "Alberto Nasci è stato un sindaco profondamente legato alla sua comunità - ha sottolineato il presidente della Regione Stefano Bonaccinai– interprete autentico di quell’idea di politica che è in prima istanza servizio alla comunità. Lo scorso ottobre ho condiviso con lui un momento di gioia: l’inaugurazione del nuovo edificio che ospita le scuole del suo Comune, un risultato di cui era giustamente fiero. Si è speso per i suoi cittadini fino all’ultimo, sentiremo la sua mancanza. A nome mio personale, della Giunta e di tutta la comunità emiliano-romagnola esprimo la massima vicinanza e solidarietà alla famiglia di Alberto Nasci e ai suoi cari, a cui vanno le più sentite condoglianze. Così come...