Castel de’ Britti, fibra ottica all’ultimo miglio

Castel de’ Britti sempre più connessa: nella frazione sanlazzarese sulla via Idice sono stati fatti passi in avanti in merito alla fibra ottica. Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo propedeutico all’avvio dei lavori di connessione della scuola, succursale dei Salesiani, e della frazione alla fibra ottica, alla presenza del direttore azioni strategiche di Lepida Sergio Duretti, dei tecnici di Lepida Nicola Masi e di Telecom Italia Massimo Uno, del direttore del Centro di Formazione Professionale regionale Cnos-Fap Carlo Caleffi e dell’assessore all’Energia e allo Sport Luca Melega.

Esprime soddisfazione l’assessore Melega: "È una grande soddisfazione vedere concretizzarsi tutte insieme due opere, il collegamento ciclopedonale per la frazione e quello in fibra ottica, che sintetizzano perfettamente l’amministrare di questi anni: visione strategica e ottimizzazione delle risorse volte a servire la cittadinanza anche nelle frazioni. Era l’inizio del mandato quando avviammo sia il percorso con Lepida per portare la fibra in due frazioni, Villaggio Martino e Castel de’ Britti sia per realizzare la ciclabile di Castel de’ Britti, utile anche a contenere un cavidotto nel quale ospitare l’autostrada delle telecomunicazioni. Lungo la dorsale che correrà nella ’pancia’ della ciclabile sarà possibile connettersi da parte dei privati, l’opera quindi ricopre un’importanza fondamentale per tutta la cittadinanza di Castel de Britti". All’assessore fa eco Gianluca Mazzini, Direttore Generale di Lepida: "Da sempre siamo impegnati su richiesta dei soci a portare infrastrutture e connettività nelle aree a divario digitale nelle quali non sono presenti altri operatori di mercato. Il progetto su Castel de’ Britti è particolarmente significativo perché consente di mettere a fattore comune azioni e investimenti di diversi soggetti (MiMIT e Regione Emilia-Romagna per la scuola, Comune per la ciclabile, Lepida per i punti pubblici come wifi, videosorveglianza, ecc) dimostrando l’importanza di lavorare in squadra".

"Abbiamo atteso con entusiasmo l’arrivo della banda larga. Per noi significa utilizzare le nuove tecnologie che gli allievi troveranno nel mondo del lavoro. La connessione super veloce ci dà la possibilità di migliorare la nostra didattica in aula informatica e soprattutto ci permette di lavorare online con macchine a programmazione numerica di generazione 4.0", dichiarano, infine, dal Cnos Fap. Il collegamento della scuola e il completamento della ciclabile è previsto entro l’inverno, il collegamento della dorsale Castel de’ Britti - Cà de Mandorli entro l’estate.

Zoe Pederzini