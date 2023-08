Castel di Casio, il paese amico degli animali

A livello nazionale Castel di Casio è arrivato quinto per la gestione degli animali all’interno del proprio territorio comunale. Lo dice il dodicesimo rapporto di Legambiente con i vari tecnici della associazione ambientalista che hanno analizzato i dati 2022 relativi alle performance di Comuni e Aziende sanitarie nella gestione degli animali domestici nei centri abitati. Numerosi sono gli indicatori di qualità emersi dal questionario, composto da 28 domande, che è stato inviato alle diverse amministrazioni comunali con le informazioni raccolte che sono state raggruppate in macroaree di indagine: quattro per le Amministrazioni comunali con 36 indicatori.

Si va dal quadro delle regole, riguardante 9 indicatori dedicati alla normativa vigente, alle risorse economiche impegnate e risultati ottenuti, parametri legati ad altri 9 indicatori, dall’organizzazione delle strutture e servizi per i cittadini (12 indicatori) alle attività di controllo (6 indicatori). Soprattutto in questo ultimo campo che si è distinto Castel di Casio: primo miglior risultato nella valutazione dei 6 indicatori relativi al quadro dei controlli, tra tutti i 552 comuni che hanno fornito i dati.

"Siamo arrivati al quarto anno del nostro mandato – spiega il sindaco di Castel di Casio Marco Aldrovandi – e per essere precisi nel nostro programma non c’erano particolari impegni legati agli animali domestici. Non lo abbiamo fatto perché la nostra sensibilità verso di loro è sempre stata palese e per questo ci siamo impegnati cercando di fare del nostro meglio. Questo lavoro – aggiunge – e questo impegno sono stati premiati da Legambiente e sono molto soddisfatto per questo riconoscimento".

Va detto che il comune castellano si è anche impegnato nel soccorso degli animali che venivano investiti anche nelle zone limitrofe del suo territorio, tenendo presente che quando si parla di montagna i confini a volte sono difficilmente definibili. Al questionario ha risposto il 7% del campione scelto tra le Amministrazioni comunali, pari al 21,9% della popolazione italiana e, alla fine, hanno raggiunto una performance uguale o superiore alla sufficienza solo 218 città su 552.

Massimo Selleri