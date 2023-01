Castel Maggiore, assalto da Far West al furgone portavalori

Rapina da film ’crime’, l’altra sera, a Castel Maggiore. Sono intervenuti i carabinieri

Castel Maggiore (Bologna), 29 gennaio 2023 – Mattinata del terrore, quella di venerdì, quando alcuni criminali armati di pistole e fucili hanno assaltato un portavalori a Castel Maggiore e sono scappati con un bottino da 60mila euro.

Ma torniamo ai fatti che hanno scosso la quiete della cittadina della Bassa, con un assalto alla diligenza in stile Far West. Erano quasi le 8.30 di venerdì mattina. Un portavalori della ditta Battistolli, con due guardie giurate a bordo e con un carico da 60mila euro in contanti, viaggiava a Castel Maggiore, lungo via Ugo La Malfa. Il furgone blindato si stava dirigendo verso l’ufficio postale più prossimo per scaricare il denaro.

Ad un certo punto, però, le due guardie giurate hanno notato tre giovani, presumibilmente ventenni e italiani, che, con volto coperto e armati si avvicinavano al mezzo, circondandolo. In una frazione di secondo, i tre ladri, due brandendo delle pistole e uno con in mano un fucile a pompa, hanno ordinato ai due lavoratori di scendere dal mezzo minacciandoli.

Le guardie giurate, terrorizzate, sono state costrette a fare quanto gli era stato ordinato. Uno dei due uomini della Battistolli ha provato anche a sfilare la pistola in loro dotazione ma uno dei malviventi, vestito con una tuta mimetica militare, se ne è reso conto. La guardia giurata in questione, che era quella alla guida del portavalori, è stata dapprima disarmata dal malvivente e poi ‘annientata’ da un violento calcio che gli è stato sferrato ad una gamba.

I malviventi, a quel punto, in pochissimi minuti si sono fatti consegnare tutto il malloppo in contanti, che si stima sia di 60mila euro, che il blindato stava trasportando e che sarebbe stato destinato all’ufficio postale locale. I rapinatori, poi, dopo essersi velocemente divisi il lauto bottino in alcuni zaini che avevano con sè, sono scappati a piedi, come erano arrivati, in tre direzioni diverse. I due uomini del portavalori, notevolmente scossi dall’accaduto, hanno prontamente avvisato la centrale operativa del 112 che, in pochi minuti, ha fatto convergere sul posto svariate pattuglie di carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale competente per territorio.

È stato, poi, necessario chiamare anche i soccorsi sia per lo stato di choc in cui versavano le guardie giurate sia per medicare la ferita alla gamba di una delle due che, per fortuna, non ha riportato giorni di prognosi. I militari locali stanno indagando sui fatti per risalire ai criminali. Quel che è certo, stando alle prime indagini, è che un quarto uomo, a bordo di un mezzo, ha aspettato i tre rapinatori nelle vicinanze per poi dileguarsi.