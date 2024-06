Castel Maggiore e Pianoro. Bonaccini si schiera con Gurgone. La spinta di Vecchioni a Vignoli

Inizia oggi il silenzio elettorale in vista del ballottaggio di domani e lunedì a Pianoro, Castel Maggiore e Casalecchio. Tre Comuni che, per la prima volta nella loro storia, vivranno il brivido del secondo turno. Urne aperte domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. A Pianoro la sfida è tra il democratico Marco Zuffi, già nell’amministrazione di Franca Filippini, e Luca Vecchiettini, civico under 30. Zuffi, sostenuto da Pd, Demos, Volt, Alleanza Verdi Sinistra, Iv, Psi e due liste civiche, al primo turno ha preso il 45,27 % dei voti, mentre Vecchiettini, con la sua Pianoro Civica, lista che ha creato anni fa dopo aver lasciato la Lega, è appoggiato da altre tre liste civiche, Saliera per Pianoro, Enjoy Pianor, Io c’entro-Lelli per Pianoro, e alla prima tornata ha preso il 36,61%.

"Stasera (ieri, ndr) chiuderemo la campagna elettorale con Raffaele Donini alla fontana del Parco Pini di Rastignano – dice Zuffi –. Essendo la Festa nazionale della musica, abbiamo deciso di rinunciare alle iniziative che avevamo programmato nelle piazze per lasciare spazio ai commercianti e alle associazioni locali che hanno costruito questa bellissima iniziativa. Le ultime ore le passerò ancora ad ascoltare e a parlare con le persone nelle frazioni".

"Abbiamo concluso giovedì sera la nostra campagna elettorale in una Piazza dei Martiri gremita – spiega Vecchiettini –. Abbiamo scelto di anticipare di un giorno la conclusione della campagna per non sovrapporci alla bellissima Festa della Musica. Perché questo è il nostro modo di intendere il paese, in cui amministratori e realtà produttive e associative collaborano per rendere il paese più vivo, più sicuro e più coeso. Ora è giunto il momento di cogliere l’occasione storica di portare a Pianoro una ventata di freschezza".

Nel frattempo, a Castel Maggiore, il candidato sindaco del Pd e del centrosinistra, Paolo Gurgone, incassa l’appoggio di Stefano Bonaccini: "Gurgone – dice il neo eletto al Parlamento europeo in un reel condiviso sul profilo social del candidato dem –, può garantire un cambiamento sicuro. Quindi io metterei nelle mani sicure e tranquille di Gurgone il futuro di Castel Maggiore. Penso che il cambiamento faccia sempre bene, perché in un mondo che corre così veloce rimanere fermi vuol dire farsi superare da qualcun altro in pochi giorni. Ma un conto è rinnovare attraverso chi ha già dimostrato competenza, qualità e conoscenza della macchina dell’amministrazione pubblica. Un altro chi interpreta il cambiamento senza alcuna esperienza amministrativa".

Il riferimento è a Luca Vignoli e della sua lista civica under 30 ‘Cose nuove’. Vignoli ha però incassato, oltre all’endorsement di Forza Italia che ha invitato a votare contro i candidati Pd nei tre Comuni interessati, anche e soprattutto l’endorsement del cantautore Roberto Vecchioni. In due messaggi, diffuso sui social nelle settimane scorse, Vecchioni si era detto innamorato della giovane lista civica, poi ieri sera ha mandato un nuovo videomessaggio durante la chiusura della campagna elettorale di Vignoli in piazza.

Zoe Pederzini

Pier Luigi Trombetta