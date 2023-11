Castel Maggiore, il bilancio è ‘pop’: "Ancora liberi da mutui e debiti"

A Castel Maggiore il Bilancio è Pop. Oggi sarà presentata la quarta edizione del Pop Popular Financial Reporting: trasparenza sui conti pubblici. L’appuntamento è fissato alle 20.45 al Teatro Biagi D’Antona, e saranno presenti Belinda Gottardi, sindaca di Castel Maggiore; Paolo Calvano, assessore al Bilancio della Regione Emilia; Andrea Tronzano, assessore al Bilancio della Regione Piemonte; Paolo Biancone, professore ordinario di economia aziendale dell’Università di Torino, coordinatore del team di ricerca. e Matteo Cavalieri, assessore comunale al Bilancio. Il fascicolo stampato sarà distribuito insieme al giornale comunale di dicembre alle famiglie ed attività commerciali, ma è già sfogliabile online sul sito del Comune di Castel Maggiore.

"Il bilancio approvato ogni anno dal consiglio comunale – spiegano Gottardi e Cavalieri - è un atto complesso, che rendiconta e programma, ma che ha il limite di non essere facilmente accessibile ai non addetti ai lavori". E continuano: "Per evitare di alzare un muro tra chi si occupa della pubblica amministrazione e chi quella pubblica amministrazione la sostiene con le proprie tasse e con il proprio voto, ovvero la cittadinanza, prima titolare dell’azione di governo, ricorriamo dunque a uno strumento come il Pop. Che aiuta la lettura dei dati contabili della pubblica amministrazione e li connette con i temi che più stanno a cuore a tutti noi: dall’educazione alla tutela dei soggetti più fragili, dall’ambiente alle opere pubbliche".

Il 2022 è l’anno di uscita dalla pandemia, ma anche l’anno della guerra in Ucraina, del caro energia, del balzo dell’inflazione con un aumento medio annuo sul 2021 dell’8,4% in Emilia Romagna: un contesto difficile, a cui il Comune ha reagito cercando di difendere e aumentare molti dei servizi erogati e il numero di cittadini che ne hanno beneficiato. "Castel Maggiore – puntualizzano Gottardi e Cavalieri - pur con un sensibile aumento della spesa, dovuto soprattutto agli investimenti nell’educazione, si conferma libero da mutui e da debiti".

p. l. t.