Castel San Pietro, Consiglieri Comunali Costretti ad Abbandonare l'Aula

"Siamo stati costretti ad abbandonare l’aula in seguito alla grave prevaricazione subita nella richiesta di esercizio di un basilare diritto democratico". Così una nota firmata dai consiglieri comunali di Prima Castello. Motivo della dura presa di posizione un odg che il gruppo intendeva promuovere per ricordare Silvio Berlusconi. "La nostra intenzione era quella di rivolgere un invito all’Aula perché si mostrasse unita nel cordoglio all’uomo, alla famiglia e alla comunità politica. Non avevamo intenzione di impegnare l’intera amministrazione comunale a un determinato orientamento". Dopo una telefonata fra il Presidente del Consiglio Tomas Cenni e il capogruppo Luca Morini (foto) in cui si era trovato un accordo, nella conferenza capigruppo di lunedì sera ecco la frattura. "Ci è stato detto che avremmo potuto presentare il nostro intervento solo se puramente istituzionale e privo di dichiarazioni divisive. Il che, letto altrimenti, significa limitarsi a dichiarare solo quello che per il Pd o il M5s era accettabile". Da qui la scelta di ritirare l’odg e abbandonare l’Aula.

Claudio Bolognesi