Castel San Pietro, danneggiati lapide e pannello commemorativi: il post del sindaco

Castel San Pietro Terme (Bologna), 23 dicembre 2023 – È il sindaco di Castel San Pietro Terme, Fausto Tinti, a dare l’avviso con un post su Facebook: “Sono stati danneggiati il pannello del percorso Brigata Maiella e la formella di terracotta dedicata ad Enrica Calabresi. Condanno con fermezza questi atti vili ed indegni”.

Su un pannello sono state tracciate scritte con un pennarello nero ed è stata danneggiata una formella di terracotta. “Rispondiamo a questi gesti con la forza della nostra storia e della nostra libertà conquistata - prosegue il sindaco - ricordando che Castel San Pietro Terme, città democratica e antifascista, deve la sua libertà a chi ha combattuto perché il nazifascismo venisse sconfitto. Dobbiamo saper vedere ciò che si muove nel presente e che ricorda i fantasmi del peggiore passato con l'obiettivo di combattere a viso aperto contro ogni forma di atto che mina le fondamenta del nostro vivere civile, quindi combattere contro l'antisemitismo, il razzismo e contro ogni forma di discriminazione. Per questo motivo – conclude – mi impegno da subito affinché venga promossa in questi giorni una giornata rivolta a tutti, alle giovani generazioni in particolare, di conoscenza di ciò che è stato danneggiato".

Enrica Calabresi fu una docente e zoologa, di origine ebraica e vittima dell'Olocausto. La Brigata Maiella fu una formazione militare partigiana della Resistenza italiana attiva durante la Seconda guerra mondiale.