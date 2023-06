Castel San Pietro ospita il WRSTC 2022, l'Olimpiade dei Radioamatori

È in arrivo a Castel San Pietro il WRSTC 2022 - World Radio Sport Team Championship, ovvero l’olimpiade dei radioamatori. La città sul Sillaro ospiterà infatti dal 4 all’11 luglio il quartier generale della manifestazione sportiva internazionale, organizzata dall’Associazione Olimpiadi della Radio 2022 APS, che per questa prima edizione italiana coinvolgerà 60 agriturismi in Emilia-Romagna.

Alla gara parteciperanno 60 squadre, per un totale di 120 concorrenti provenienti da ogni parte del mondo. I team partecipanti si sfideranno in una competizione non-stop della durata di 24 ore, che prenderà il via alle 14 di sabato 8 e si concluderà alle 14 di domenica 9 luglio. La vittoria andrà a quello che riuscirà a raggiungere il maggior numero di collegamenti e con il maggior numero di nazioni nel mondo. Sessanta arbitri internazionali controlleranno la gara.