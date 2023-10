Castel San Pietro, tecnico elettromeccanico

L’azienda Risi Valter e C. SNC con sede in Via Viara 2100 a Castel San Pietro Terme è alla ricerca di un tecnico elettromeccanico. La figura si occuperà di svolgere funzioni di aiuto magazzino, con magazzini verticali, presse e macchinari per sublimazione. È preferibile avere maturato già un’esperienza pregressa ed è preferibile il possesso della patente di guida ed essere automuniti. È preferibile, ma non indispensabile, anche il possesso dell’abilitazione alla guida del carrello elevatore (muletto). È richiesta la conoscenza degli applicativi del Programma Office ed è gradita la conoscenza di software grafico. Preferibile anche la conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato, livello intermedio - B1) e il diploma di maturità in meccatronica o elettrotecnica. Il contratto di lavoro è a tempo indeterminato (con periodo di prova) mentre l’orario è a tempo pieno (40 ore settimanali).