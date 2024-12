Castel San Pietro Terme: nuovi cassonetti informatizzati e Carta Smeraldo per la raccolta differenziata

Per consentire ai cittadini il ritiro delle nuove dotazioni e della Carta Smeraldo che serve per aprire i cassonetti che vengono progressivamente collocati in tutto il territorio del Comune di Castel San Pietro Terme, martedì 10 e mercoledì 11 dicembre dalle ore 13 alle 19 saranno disponibili due Punti Smeraldo straordinari istituiti da Hera nella sala comunale Sassi in via F.lli Cervi 3 (di fianco al supermercato) con la presenza di due operatori.

Il kit per la nuova raccolta differenziata è composto da: due Carte Smeraldo (più una virtuale) per aprire i nuovi cassonetti; pattumella insieme ai sacchi in mater-bi per l’organico; guida alla raccolta differenziata. Le precedenti tessere dovranno essere utilizzate fino alla sostituzione dei vecchi cassonetti.

Tutti i contenitori per la raccolta di rifiuti indifferenziati, carta, plastica/lattine ed organico vengono progressivamente sostituiti con nuovi contenitori informatizzati che garantiscono il riconoscimento dell’utente. Quelli per la raccolta di vetro e sfalci/potature saranno invece a libero accesso.