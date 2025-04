Casteldebole, controlli dei carabinieri: cocaina nel dehors di un bar

Spaccio, ma anche furti e microcriminalità: problemi che affliggono la zona ovest della città, dove negli scorsi giorni i carabinieri della stazione Borgo Panigale, assieme ai colleghi della Sio (Squadra di intervento operativo) del 5° Reggimento Emilia-Romagna, hanno attuato un servizio di controllo straordinario. Un’attività che ha interessato in particolare il centro abitato di Casteldebole, dove sono state identificate 35 persone e controllati 18 veicoli. Nel corso degli accertamenti negli esercizi commerciali, i carabinieri hanno trovato circa 50 grammi di cocaina, già suddivisa in 36 dosi, nascosti nel dehors di un bar da soggetti che non sono ancora stati identificati. Nel corso dello stesso servizio i militari dell’Arma hanno identificato e segnalato alla Prefettura altre due persone poiché trovate in possesso di alcuni grammi di hashish.

La presenza dell’Arma dei carabinieri in questa zona è stata richiesta dai cittadini per prevenire e fermare fenomeni di illegalità, all’ordine del giorno: furti, rapine, possesso ingiustificato di armi e traffico di droga. I servizi dei militari del comando provinciale proseguiranno anche nei prossimi giorni, tesi a reprimere i fenomeni e le dinamiche di delinquenza, al fine di riportare uno stato di tranquillità e serenità tra i cittadini.