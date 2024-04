Castelli lascia il gruppo misto: "Sposo la causa della Lega"

Il consigliere di Castenaso Andrea Castelli lascia il gruppo misto per andare al Carroccio. Così Castelli: "Sono contento di sposare questa causa: la Lega è partito pragmatico che mette al centro i problemi concreti dei cittadini, piuttosto che le battaglie ideologiche. Lavorerò, come ho sempre fatto, per il bene del paese, insieme a una squadra che da subito mi ha accolto come membro di una comunità". Soddisfatto anche Matteo Di Benedetto, vicesegretario provinciale Lega: "Castelli è una figura di grande esperienza amministrativa, con diversi mandati alle spalle in consiglio, un profondo radicamento nel territorio, una conoscenza dei problemi dei cittadini di Castenaso riconosciuta da tutti. È una persona che da tempo si spende al servizio della comunità e che candideremo capolista".