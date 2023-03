Castellitto: "Racconto la vita dietro la sconfitta"

di Francesco Moroni

Castellitto, ma chi è il suo Zorro?

"Un derelitto umano, senza dubbio, ma anche un uomo dotato di capacità di osservazione e immaginazione uniche. Margaret (Mazzantini, ndr) scrisse questo testo per me ponendo al centro un personaggio straordinario, aprendo lo sguardo sugli ultimi".

Tornare sul palco 20 anni dopo con lo stesso spettacolo, o quasi, perché il mondo esterno (e interiore) non possono in ogni caso essere gli stessi. Sergio Castellitto racconta il suo ‘Zorro. Un eremita sul marciapiede’ come fosse una creatura allevata per anni, un figlio. L’attore, regista e sceneggiatore romano, 70 anni ad agosto, sarà al Teatro Celebrazioni di via Saragozza stasera e domani, alle 21, e domenica alle 18. Info: 051.4399123 | [email protected]

Come nasce questa voglia di rispolverare un testo di vent’anni fa?

"Per caso, devo dire. Durante i durissimi momenti della pandemia che tutti abbiamo vissuto, anche io mi sono ritrovato bloccato in casa, e mi è ricapitato sotto mano questo testo. L’ho letto e ho sobbalzato sul divano al solo pensiero di come, ancora oggi, possa essere così emozionante e pericolosamente attuale".

La scure del Covid ha contribuito?

"Forse il virus ci ha insegnato proprio questo rapporto con la solitudine e la paura di perdere tutto. C’è chi pensa siano prerogative soltanto degli ultimi, ma in realtà sono sentimenti che appartengono a tutti. Anzi, chi ha più privilegi, ha ancora più timore di vedere svanire tutto. E non parlo solo dei beni materiali, ma soprattutto degli affetti".

Ci racconti della vita di Zorro. "C’è una scoperta attraverso il racconto. Sul palco quest’uomo mostra come dentro ogni vita ce ne sia un’altra, o altre, che non è possibile conoscere. Tutti noi avremmo potuto fare incontri che non hanno mai avuto luogo, cambiando per sempre le nostre esistenze. La strada, pur essendo un mondo di solitudine e dolore, è anche il posto perfetto dover lasciar scatenare l’osservazione degli altri individui. E poi, venire qui a Bologna, ha ancora più significato…".

A cosa si riferisce?

"Santi che pagano il mio pranzo non ce n’è Sulle panchine in Piazza Grande (sorride citando l’incipit di ‘Piazza Grande’, ndr). Lucio Dalla, anche in questo, rimane sempre molto più che attuale".

Il mondo circostante, invece, dopo 20 anni è cambiato?

"Questa domanda me la sono fatta spesso anche io. La risposta è che vedo un nuovo entusiasmo, un’energia e una gratitudine reciproca uniche, che solo il teatro sa regalare. Non a caso proprio il teatro ha vissuto una bella ripartenza, più forte rispetto, ad esempio, ai cinema sempre più profondamente in crisi. Le sale ormai sono i nostri salotti di casa, tra talk show e programmi rissosi. Chi esce per andare al cinema o a teatro, oggi, è un militante".

Progetti futuri?

"Mi piace sempre concentrarmi su quello che sto facendo, senza pensare troppo ai prossimi passi. Adesso mi godo questo spettacolo con molto piacere, quel piacere che provo ogni sera quando si alza il sipario ed entro nella mia bolla, che mi rende felice".