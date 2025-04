"Castello colabrodo? Sarà rifatto"

Ha i giorni contati il disastrato ‘castello’ del parco Fratelli Cervi, a San Biagio di Casalecchio. Oggi infatti alle 18 proprio in questo giardino pubblico amministratori e tecnici comunali incontreranno i cittadini del quartiere proprio per presentare e illustrare gli interventi in programma in quest’area verde, sulla quale si erano concentrate proteste e segnalazioni centrate in particolare sullo stato disastroso dei giochi e degli arredi e in particolare del castello di legno che per ragioni di sicurezza collegate al degrado del materiale da più di due anni si presentava impacchettato da una rete protettiva. Per la giunta saranno presenti l’assessora al decoro urbano Alice Morotti e quella alle infrastrutture verdi Barbara Negroni.

"Il parco sarà oggetto di una riorganizzazione degli spazi, che vedrà l’ampliamento degli arredi urbani e la sostituzione dell’attuale struttura di gioco" anticipano le amministratrici. "Questo intervento fa parte di un piano di monitoraggio e intervento programmato su tutte le aree verdi con giochi, alle quali dobbiamo dedicare attenzione particolare – dice l’assessora Negroni –. Dalla prossima settimana o a inizio maggio iniziamo i lavori, non senza ascoltare il parere dei residenti".