Castello d'Argile, al Semaforo Sostituito da una Rotatoria

A partire da domani, a Castello d’Argile, in corrispondenza dell’incrocio tra le vie Resistenza Nuova e Maddalena, sarà tolto il semaforo. Al suo posto sta nascendo una rotatoria in fase di realizzazione. Lo fa sapere l’amministrazione comunale. In corrispondenza dell’intersezione di queste vie il traffico sarà regolato mediante apposito raccordo circolare ad anello con circolazione in senso anti-orario.

L’attraversamento pedonale e ciclopedonale sarà consentito sui rami afferenti alla rotatoria.