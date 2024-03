Castello d’Argile, modifiche alla viabilità per l’asfaltatura di via Sant’Andrea

Il Comune di Castello d’Argile informa che lunedì iniziano i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale del tratto di via Sant’Andrea compreso fra il civico 2/6 ed il civico 8. Dunque, a partire dall’inizio dei lavori e fino al termine del cantiere, il Comune ha istituito la chiusura al traffico del tratto fra il civico 2/6 ed il civico 8 di via Sant’Andrea; la deviazione obbligatoria per la viabilità alternativa su via Roverbella per chi proviene da via San Benedetto; la deviazione obbligatoria per la viabilità alternativa su via Primaria Nord per chi proviene da via Primaria e dal centro della frazione di Mascarino.