Castenaso (Bologna), focolaio di gastroenterite alle scuole Marconi

Focolaio di gastrointerite all’istituto comprensivo Marconi (foto d’archivio)

Castenaso (Bologna), 14 febbraio 2023 – Un fine settimana di malessere e tensione per le famiglie di alcuni studenti dell’istituto comprensivo Marconi di Castenaso che, tra venerdì pomeriggio e sabato mattina, sono finiti al pronto soccorso accompagnati dai genitori. I sintomi accusati dai giovanissimi erano per tutti uguali: forte nausea, vomito, diarrea e febbre. Altri compagni che si sono, per così dire, sentiti meglio, hanno invece accusato solo nausea e spossatezza. Non si sa ancora quanti sono stati i ragazzi che avevano pranzato nella mensa scolastica e dopo qualche ora hanno hanno presentato i disturbi della gastroenterite. Ma da subito è partito l’allarme tra i genitori della scuola che hanno dato via a un tam tam sulla chat delle famiglie. E proprio i famigliari hanno voluto vederci più chiaro su questa improvvisa e dolorosa vicenda tanto da far analizzare, dopo l’accesso al pronto soccorso, le feci dei ragazzi per capire se si trattasse di un semplice virus stagionale o, forse, vista la coincidenza, di un’intossicazione. La risposta dell’Asl, chiara e dettagliata, è arrivata nella giornata di ieri. Si è trattato di un Norovirus. A spiegarlo, nella nota inviata ai genitori, è l’unità operativa della Pediatria Territoriale: "Le analisi effettuate...