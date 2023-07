Castenaso, progetto di Comunità energetica rinnovabile per contrastare la povertà energetica

Il contrasto alla povertà causata dai costi energetici che colpisce i soggetti economicamente svantaggiati è tra le priorità dell’amministrazione comunale, insieme all’impegno sottoscritto con l’adesione al Patto dei Sindaci, per ridurre di almeno il 40% le emissioni di CO2 entro il 2030. Il Comune di Castenaso ha candidato ad un bando apposito della Regione un progetto per sostenere la nascita e lo sviluppo di Comunità energetiche rinnovabili (Cer) finanziandone gli studi di fattibilità. Martedì alle 18.30, ritrovo in sala consiliare (p.zza Bassi, 1) per informare e discutere sul progetto. La Regione ha dichiarato finanziabile il piano per un importo pari a euro 22.684,50: fondi che arriveranno sicuramente in forza di una delibera di giunta regionale che promette la sovvenzione per tutti i progetti (124) già dichiarati idonei.

"Speriamo di essere ammessi al contributo e di cominciare a costruire la nostra comunità energetica — spiega l’assessora al Welfare Lauriana Sapienza —. Vorremmo costruirla insieme a tutti i cittadini di Castenaso. Per questo invitiamo a compilare il questionario online (https:forms.gleUogRgsczLDk6Cwas6): le risposte ci aiuteranno a costruire la comunità energetica che desideriamo".