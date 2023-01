Castenaso rinuncia a quattro milioni del Pnrr

Un’area nuova di zecca, dedicata agli sport a rotelle, che sia punto di riferimento per il settore a livello nazionale. Un investimento da quattro milioni di euro, finanziato dal Pnrr. Ma il Comune di Castenaso, vincitore del bando del ministero, ha deciso di rinunciare. Ieri è stata pubblicata la delibera approvata dalla Giunta guidata dal sindaco Carlo Gubellini, nella quale si definiscono le "linee di indirizzo concernenti la rinuncia alla costruzione di nuovo impianto sportivo dedicato allo svolgimento degli sport rotellistici".

A chiamare in causa direttamente il governatore Stefano Bonaccini è la consigliera regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini: "È un caso senza precedenti, probabilmente primo in Italia". Quello presentato dal Comune di Castenaso, ricorda Castaldini, era stato "selezionato tra 80 progetti in Italia, ed è risultato unico assegnatario del bando" pubblicato dal Governo insieme alla Fisr, la Federazione italiana sport rotellistici.

Il progetto prevedeva la costruzione, ex novo, di un impianto sportivo di proprietà pubblica da dedicare alle discipline sportive come pattinaggio, pattinaggio artistico, hockey.

"Il Comune ha rinunciato, ignorando che non si possa assolutamente fare, pena il commissariamento del progetto stesso". Castaldini si dice dunque sgomenta una scelta che definisce, senza mezzi termini, "scellerata" del Comune di Castenaso e chiede alla Regione di "candidarsi come commissario straordinario per portare a termine il progetto".

Anche i consiglieri comunali di opposizione a Castenaso, Mauro Mengoli e Angelo Mazzoncini, si dicono "esterrefatti dalla scelta di questa amministrazione che fa perdere alla nostra cittadina l’opportunità di diventare capitale italiana degli sport su rotelle". Si esprime, poi, con incredulità anche il consigliere di Bologna FI Nicola Stanzani: "La Giunta Comunale delibera di rinunciare ad un prestigioso finanziamento per un’importante infrastruttura sportiva ammettendo di non aver scelto l’ubicazione giusta per il progetto, di non avere fatto bene i conti. Chiediamo al sindaco Matteo Lepore di farsi parte attiva per richiedere al Governo il commissariamento del Comune di Castenaso come soggetto attuatore del progetto".

A spiegare le proprie ragioni è lo stesso Gubellini: "Non abbiamo fisicamente ricevuto alcun finanziamento. Siamo stati dichiarati ammissibili al bando in questione e possibili destinatari dei soldi. Avevamo chiarito che non sarebbe stato un co-finanziamento e che non vi era alcuna progettazione ancora disponibile. Quando ci è stata data comunicazione che eravamo stati ammessi abbiamo fatto tutti gli approfondimenti su cosa avremmo realizzato con quattro milioni rendendoci conto che questi fondi non sarebbero stati sufficienti a realizzare tutti gli spazi ipotizzati. Tra le tante cose che non sarebbero state realizzate le tribune per gli spettatori. Per queste e altri spazi sarebbero serviti quasi altri due milioni. Queste le motivazioni che hanno portato a fare questa scelta".

Zoe Pederzini