"CASTIGLIONE DEI PEPOLI: Immergiti nelle Tradizioni Giapponesi con "Yama he (verso la Montagna)" - Evento Culturale a Castiglione dei Pepoli L'evento "Yama he (verso la montagna)" torna con la sua terza edizione: laboratori, mostre, concerti, teatro e molto altro per immergersi nella cultura e nelle tradizioni giapponesi. Un'occasione per conoscere il Reiki, le arti marziali e la cerimonia del tè. Un viaggio orientale con il supporto di associazioni locali.