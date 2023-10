"Castiglione dei Pepoli: un ex hotel diventa una residenza per ricercatori"

Un hotel chiuso a seguito della pandemia diventerà una nuova residenza per ricercatori. È il destino dell’ex hotel Pellicciari a Castiglione dei Pepoli, che troverà nuova vita grazie al progetto di rilancio del vicino centro Enea del Brasimone. Al Brasimone prenderà casa un nuovo progetto della società inglese Newcleo, in partnership con Enea, con un investimento di 50 milioni di euro in 10 anni. Si parla di ricerca e sviluppo al servizio della progettazione di un reattore nucleare di quarta generazione, raffreddato al piombo, che utilizzi come combustibile ciò che attualmente viene scartato dai reattori odierni. L’investimento porterà con sé l’assunzione di 30 ricercatori.

"Vogliamo che a fine giornata i nostri ricercatori abbiano il desiderio di rimanere sul territorio, per questo dobbiamo creare un ambiente che invogli a rimanere –, spiega la cofondatrice di Newcleo, Elisabeth Rizzotti. Per questo la società inglese ha deciso di acquistare l’ex hotel Pellicciari, che ha chiuso dopo la pandemia. Abbiamo ricevuto le autorizzazioni per trasformare l’hotel in una residenza per i nostri ricercatori- spiega ancora Rizzotti- permettere loro di avere un appartamento e spazi comuni può contribuire a creare un centro di attività che va oltre la presenza per motivi di lavoro".

Per Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglione dei Pepoli e delegato metropolitano all’Appennino, quello del Brasimone è un "progetto strategico". Per il sindaco metropolitano, Matteo Lepore, il progetto ‘

Bologna città della conoscenza’ non si basa "solo sul capoluogo, ma può coinvolgere tutto il territorio metropolitano, in particolare la montagna".