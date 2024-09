Castro fallisce la prova del nove. Lucumi, un rientro da brividi. Skorupski (quasi) incolpevole

Skorupski 6 Attento sulle incursioni azzurre fino al minuto fatale (47’) in cui Di Lorenzo lo fa secco. Poche colpe sugli altri due gol.

Posch 5 Gli tocca di nuovo Kvara, colui che due stagioni fa al Maradona lo ‘battezzo’ terzino. Il cliente è scomodissimo, ma il nazionale austriaco dà la sensazione di essere spesso fuori posizione.

Beukema 5 Soffre le accelerazioni degli attaccanti di Conte: qualche toppa la mette ma non è Superman. E, quando il Napoli verticalizza, traballa come tutta la linea di difesa. Nel dubbio mette il piedino sul 2-0 di Kvara. Erlic sv Due svarioni iniziali e poi il crac muscolare che lo spedisce fuori dalla contesa già dopo 18 minuti.

Lykogiannis 5 Va in sofferenza su Politano e, più in generale, ogni volta che dalla sua parte affondano o si accentrano. A sua parziale discolpa la fase difensiva di Ndoye, nel primo tempo non pervenuta.

Moro 5,5 Due recuperi in tackle certificano che è vivo, ma la qualità nella costruzione della manovra latita. Schiaccia un pisolino sulla punizione che da origine al 2-0 di Kvaratskhelia.

Freuler 5,5 E’ il baricentro basso, a volte fin troppo, della prevedibile manovra rossoblù.

Aebischer 5 Tanta corsa, ma anche tanta approssimazione. Non c’è traccia delle geometrie che hanno fatto le fortune del Bologna di Motta e della Svizzera di Yakin. E’ ancora a corto di preparazione.

Castro 5 Tocca più palloni (di testa) nella propria area che nell’area del Napoli. Quando alla mezz’ora gliene capita uno ghiottissimo sul sinistro lo spreca con un tiro sgonfio che non ha nulla della ‘velenosità’ invocata da Italiano. Gira sempre al largo; è un ‘nove’ tutto da costruire, ma finora molto acerbo. Lucumì 5 Non è colpa sua se Erlic s’infortuna già dopo un quarto d’ora. Dopo due buone chiusure smarrisce il filo della partita e nel finale è in bambola. Ma di fatto non aveva minuti nelle gambe.

Odgaard 5 Non pervenuto. Karlsson 5 A volte dà la sensazione di temere i contrasti. Due piroette e poi il nulla: fumoso. Miranda 6 Tenta una conclusione, confeziona un cross al bacio. E’ già tanto in una notte così avara di qualità per i compagni.

Fabbian sv Ci prova di testa e poco altro.

Italiano 5 Il possesso palla è sterile, la porta avversaria lontana, così come la brillantezza vista all’esordio. Nessun processo, ma due passi indietro sì.

Voto squadra 5

Massimo Vitali