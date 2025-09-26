Castro: "Pronti per tutte le competizioni"

BIRMINGHAM (Inghilterra)

La traversa del Villa Park sta ancora tremando e quel rumore forse tormenterà per qualche giorno Santi Castro che, mani nei capelli, ha capito subito di aver fallito forse l’occasione più ghiotta per pareggiare i conti a Birmingham. Pur con questo spettro nella mente però, l’attaccante argentino ha visto una buona prestazione sottolineando la prestazione di carattere della squadra: "Abbiamo fatto una bella partita, sapevamo che cosa sarebbe significato venire qui. Nei primi minuti è stato difficile, in casa loro sapevano come giocare. Noi abbiamo fatto un buon primo tempo e anche nel secondo tempo siamo entrati in campo bene. Abbiamo attaccato, c’è stata anche la mia traversa e altre occasioni. Ora dobbiamo pensare alle prossime partite".

Castro poi guarda già oltre, puntando i prossimi appuntamenti in calendario per continuare la crescita, consapevole del valore della rosa e dei suoi interpreti : "Dobbiamo migliorare, abbiamo un’altra partita già domenica e poi giovedì prossimo. Siamo una squadra che è pronta per tutti gli impegni della stagione, abbiamo tanti giocatori e di grande livello. Siamo pronti per affrontare tutte le competizioni".

Per Riccardo Orsolini questa sconfitta porta comunque con sé la consapevolezza di potersi giocare le proprie carte con tutti: "E’ stata una partita di altissimo livello, loro sono una squadra fortissima ma li conoscevamo. Non siamo riusciti a pareggiarla ma siamo entrati in campo cercando di fare quello che sappiamo, se giochiamo così tutti gli avversari sono alla portata". Il numero 7 è entrato con grande qualità, e partire dalla panchina non lo ha destabilizzato: “"on sono più un 18enne, quindi faccio anche io fatica a recuperare. L’importante è farsi trovare pronti perché il mister dice sempre che quelli che entrano possono cambiare le partite. Io cerco di dare il mio contributo, sia dall’inizio che a partita in corso”" A fine partita l’esterno ha avuto anche un confronto con Italiano ma su questo tema getta subito acqua sull’eventuale fuoco: "Il mister mi diceva che avevo sbagliato un appoggio verso Dallinga. Mi ha detto che uno come me non può fare certi errori. Cercavo di discolparmi ma alla fine gli ho d etto che aveva ragione (ride, ndr)". Orso poi non si nasconde e sottolinea l’obiettivo fissato a inizio stagione per questa avventura europea: "Giocando in questo modo contro anche gli altri avversari, possiamo passare il turno che è l’obiettivo che ci siamo prefissati a inizio stagione".

Gianluca Sepe