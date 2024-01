Cat Power torna per rendere omaggio a Bob Dylan

Cat Power sarà a Bologna il prossimo 6 luglio. E porterà al Sequoie Music Park il live del suo nuovo album dal vivo: ’Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert’, pubblicato lo scorso 10 novembre dalla Domino Records. Un bel ritorno in città per la cantautrice americana, che l’ultima volta fu qui nel 2018 per il tour di ’Wanderer’. Acclamata come una delle migliori cantautrici emerse dalla scena alternative rock degli anni novanta, il suo talento compositivo intimista e minimale e la sua musica hanno subito una costante evoluzione dal suono ’dark-folk’ degli esordi fino all’uso di ritmi elettronici e funky.

A novembre, Cat Power è salita sul palco della Royal Albert Hall di Londra, regalando al pubblico la rievocazione magistrale di uno dei concerti dal vivo più leggendari di tutti i tempi.

Tenutosi al Manchester Free Trade Hall nel maggio 1966 - ma denominato comunemente ’Concerto della Royal Albert Hall’ a causa di un bootleg erroneamente etichettato - lo spettacolo originale vide Bob Dylan effettuare il suo iconico passaggio da acustico a elettrico a metà esibizione, scatenando le ire dei puristi del folk e modificando per sempre la traiettoria del rock and roll. Nella sua personale reinterpretazione di quel concerto epocale, Chan Marshall – questo il vero nome di Cat – ha infuso ogni singolo brano di grazia e un tangibile senso di reverenza protettiva, trasponendo la tensione anarchica del set di Dylan con una gioia calda e luminosa. Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.boxerticket.it dalle ore 10 di venerdì 26 gennaio.

b. c.