Categorie in pressing: "Comune e governo trovino soluzioni"

Che siano dietro i banconi dei negozi o tra i tavoli dei pubblici esercizi, così come negli spazi di capannoni o sedi produttive, "i nostri associati, commercianti e lavoratori, sono sempre in prima fila anche dove l’insicurezza esiste e insiste. Giorno e notte, quotidianamente". E per tutelare chi presidia il nostro territorio e le nostre strade, ogni giorno, serve che "l’attenzione sul tema sia massima, ma che l’impegno si traduca in fatti: le istituzioni collaborino affinché si trovi una soluzione per fare fronte a questa emergenza". Confcommercio Ascom, Confersercenti e Cna si uniscono, ancora una volta, in un parere comune che non solo intende fare rete ("Noi associazioni di categoria in materia di legalità e sicurezza abbiamo sempre parlato stessa lingua", sottolinea il direttore di Cna Claudio Pazzaglia), ma che lancia un forte appello e un richiamo a Comune e Governo. Partendo dalle ipotetiche ’percezioni’ sugli argomenti di degrado e pericolo che cittadini e negozianti avvertono, alla luce anche del furto con spaccata che ha colpito la gioielleria che si trova nel cuore del bel salotto bolognese: "Quanto accaduto è la conferma della fondatezza delle nostre preoccupazioni – tuona il direttore generale di Ascom Giancarlo Tonelli –. Un atto criminale che mostra quanto siano disinteressati questi delinquenti, che compiono furti e rapine in pieno centro. Sono tranquilli perché rimangono impuniti". E questo "non può capitare – aggiunge Tonelli –. Lo abbiamo chiesto in tutte le maniere possibili e ora ci ripetiamo: c’è bisogno di un intervento forte di supporto alle forze dell’ordine e anche sulla magistratura". Perché "da parte del legislatore deve esserci la volontà di mettere mano alle leggi che vanno nella direzione di colpire questi delinquenti e i reati che compiono – sostiene il dg –. Non si può continuare a derubricarli per non intasare le carceri. Serve una risposta in cui Stato e Comune operino per garantire alle imprese e alle famiglie una maggiore sicurezza".

Per farlo, è necessario che "il tema sicurezza venga estrapolato dallo scontro politico – punge il direttore di Confesercenti Loreno Rossi –, perché qui bisogna stare ai fatti e su questo non esistono colori o ideologie". Il vero problema è "la certezza della pena, che non dipende da noi – analizza Rossi –. Le forze dell’ordine fanno tanto, ogni giorno, ma il loro sforzo è vanificato perché chi delinque viene immediatamente rilasciato". E così "non può funzionare – argomenta il direttore –. Chi commette reati o spaccia e ha già avuto giudizio, va spedito altrove. Non può rimanere qui". E sulla spaccata, "questo colpo arriva nel fiore all’occhiello del centro storico. Un colpo quasi da professionisti che mostra l’evidenza del problema".

Il tema "è molto più vasto e spesso e volentieri coinvolge chi opera dietro i negozi, quindi che sta nelle sedi produttive o nei capannoni – ricorda il direttore generale di Cna Claudio Pazzaglia –. Tutta la provincia è afflitta dall’insicurezza, che è una delle ’malattie’ che porta una città attrattiva come Bologna, che ha un tessuto economico e sociale interessante e sviluppato". Proprio per questo "bisogna farne fronte – sostiene Pazzaglia –, con un disegno strutturato e non approssimativo: serve che le forze dell’ordine e le istituzioni prestino la massima attenzione e noi, come le altre associazioni, siamo a disposizione per unire le forze. Perché, alla fine, uniti gli imprenditori sono le forze dell’ordine di prossimità. Come Cna abbiamo firmato tanti protocolli per sicurezza e legalità. E ora lanciamo un appello a vedere il tema in maniera più ampia: repressione e prevenzione vanno fatte. I nostri associati e cittadini la desiderano".

Mariateresa Mastromarino