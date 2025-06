Catenina strappata, denunciata coppia

Strappano la collana dal collo di una donna di 84 anni con la tecnica dell’abbraccio: due 65enni, un uomo e una donna, entrambi stranieri, sono stati denunciati dai carabinieri. I militari della locale stazione di Malalbergo hanno denunciato i due, già noti alle forze dell’ordine per reati affini. Sono accusati del reato di furto con strappo. Il tutto è iniziato quando i carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto una segnalazione al 112, numero unico di emergenza, da parte di una signora anziana.

La donna, ancora spaventata, e già molto debilitata sia nel parlare che nel deambulare, ha riferito di essere stata avvicinata da due individui, poi identificati come l’uomo e la donna 65enni, mentre si trovava nella parrocchia di Malalbergo, il 6 maggio scorso verso le 18. I ladri avrebbero avvicinato l’anziana chiedendole se ci fossero dei giocattoli da regalare ai bambini bisognosi. Dopo tale richiesta da parte dei due soggetti, la 65enne ha abbracciato l’anziana, prendendola alla sprovvista, e le ha strappato la collana d’oro che indossava per poi scappare insieme all’uomo a bordo di un’autovettura di colore blu. Sul posto, in soccorso dell’anziana, sono subito arrivati i carabinieri della locale stazione con una pattuglia e il comandante Christian Giarnera.

Solo grazie a un’accurata descrizione dei due individui, fornita dall’anziana vittima, e grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del Comune, i militari intervenuti hanno individuato e bloccato i due malfattori una decina di giorni dopo. La refurtiva, purtroppo, non è stata recuperata forse perché i malviventi se n’erano già in qualche modo disfatti. Alla luce di quanto constatato, i due 65enni sono stati entrambi denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di furto con strappo.

z. p.