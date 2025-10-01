Catenine rubate ai passanti in pieno centro a Bologna, usato anche lo spray al peperoncino: 8 persone nei guai

Bologna, 1 ottobre 2025 - Ancora rapine e scippi con strappo in centro a Bologna: passanti avvicinati con varie scuse per poi rubare loro catenine e collane in oro. Oltre a quelle già avvenute in via Indipendenza, i malviventi sono entrati in azione anche in via Zamboni, ⁠largo Trombetti, ⁠via de Giudei, ⁠via Pratello, ⁠via San Vitale, ⁠via Marconi e ⁠piazza San Francesco. In un caso sarebbe stato usato anche dello spray al peperoncino mentre un’altra vittima sarebbe stata colpita con una violenta gomitata.

Catenine rubate ai passanti: i frame dei video che immortalano rapine e scippo con strappo in pieno centro a Bologna

I fatti e le misure cautelari

I fatti sono avvenuti tra giugno-luglio e il personale della Squadra Mobile, sta eseguendo 8 misure cautelari, di cui 5 custodie cautelari in carcere e 3 obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria, emesse dal gip a carico di altrettanti soggetti gravemente indiziati. Ogni colpo secondo le indagini veniva messo a segno coinvolgendo più persone. Sono stati rintracciati cinque destinatari di misura, di cui quattro uomini di nazionalità marocchina ed una donna italiana, mentre sono ancora in corso le ricerche degli altri quattro destinatari di provvedimento cautelare, questi ultimi tutti cittadini marocchini.

Il bilancio

Da aprile 2025 ad oggi, la Squadra Mobile di Bologna ha messo in atto una forte azione di contrasto al fenomeno delle rapine e dei furti con strappo di catenine consumati in questo centro cittadino: complessivamente ha arrestato in flagranza di reato o sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria 5 soggetti e ha dato esecuzione ad 11 misure cautelari a carico di altrettanti soggetti tutti gravemente indiziati di tali reati.