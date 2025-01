Caterina Guzzanti: "Racconto la coppia"

"È una storia semplice, che parla di due persone in cui tutti potremmo riconoscerci. Affronto però un tema di cui si discute ancora poco, cercando di farlo con delicatezza e sensibilità". Così Caterina Guzzanti descrive il suo primo testo di prosa, Secondo lei?, di cui ha firmato anche la regia, in scena questa sera al Duse alle 21, nell’ambito di Storie di donne. Affiancata da Federico Vigorito, l’attrice esplora con profondità, rispetto e ironia il tema della crisi di intimità nella coppia, offrendo una prospettiva femminile ma senza trascurare l’importanza del punto di vista maschile.

Caterina Guzzanti, come inizia il suo spettacolo? "Racconto di due persone che si innamorano subito, un colpo di fulmine. Ma lui, già dalla prima sera, non riesce a fare l’amore con lei: un tema poco affrontato dalla letteratura. Lo spettacolo inizia con una mano che mi formicola ogni mattina. Mi dicono che è un problema fisico, ma secondo me è un segnale di qualcosa di più profondo: è come se stessi scomparendo. Una convivenza forzata, un partner che decide di non affrontare la situazione, ti porta pian piano a sentirti invisibile."

Un problema di mancanza di comunicazione? "Esatto. E spesso le donne iniziano a pensare che sia colpa loro. È come se non vedessimo l’ora di sobbarcarci i problemi altrui, facendoci domande su qualcosa che, in realtà, non è di nostra competenza. ‘Sono invecchiata? Sono brutta? Dove ho sbagliato?’. In realtà i motivi possono essere mille".

È una situazione che ha vissuto anche lei? "Sì, penso che a una certa età sia successo a tutti. Spesso il meccanismo diventa passivo-aggressivo: punire l’altro con il silenzio, una reazione dettata dalla paura di non riuscire a rendere felice l’altro. Gli uomini cercano di esserci, di viaggiare, cucinare insieme, sperando che tutto questo basti a far dimenticare la mancanza di intimità. Per me però l’amore platonico non ha mai funzionato".

Lei però riserva anche rispetto all’altra parte. "Non volevo ridicolizzare la situazione maschile, siamo tutti fragili. Gli uomini a fine spettacolo mi ringraziano per la delicatezza, e ne sono felice".

All’interno del suo spettacolo, Vigorito dice: ’Ho bisogno che tu abbia bisogno di me’. "Abbiamo portato questa scena a Splendida Cornice, perché rappresenta il paradosso di una coppia in cui entrambi si sentono poco indispensabili, aspettando che sia l’altro a fare un passo avanti. Nel frattempo, si rinfacciano il classico ‘faccio tutto io, tu non fai mai nulla’. In una mia relazione avevo proibito l’uso dei ‘sempre’ e ‘mai’ durante i litigi, perché finiscono per annullare tutto. Eppure, capita spesso che le relazioni diventino una gara d’orgoglio, in cui nessuno trova il coraggio di spezzare il circolo vizioso".