Cattelan sul palco con l’AI: "Ecco le nostre ossessioni"

Si apre con un sold out la nuova stagione del Teatro Europauditorium: stasera alle 21 va in scena infatti ’Benvenuto nell’AI!’, il nuovo spettacolo di Alessandro Cattelan, a conferma del grande riscontro che lo showman ha sempre dal suo pubblico.

Dopo il successo del primo tour teatrale, ’Salutava sempre’, Cattelan torna in scena con un nuovo spettacolo che indaga le contraddizioni di un presente dominato dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale. "In scena racconto il nostro rapporto con l’AI, l’intelligenza artificiale, partendo da quello che è stato il nostro primo incontro con essa – racconta Cattelan –, ovvero quella vocina al casello autostradale che ci augura buon viaggio quando abbiamo pagato, fino ad arrivare a oggi, dove conviviamo con la tecnologia: la temiamo, la idealizziamo e poi la usiamo per scopi molto futili. È uno spettacolo che gioca su questo paradosso: abbiamo in mano strumenti potentissimi, e poi li usiamo per i meme. Sul palco sono da solo — ma non proprio, perché c’è anche lei, l’AI –, a cui provo a spiegare come si fa a diventare umani, con tutte le nostre incoerenze, risate, e ossessioni quotidiane. È un’ora e mezza di riflessioni ironiche e anche un po’ ciniche su momenti di vita personali, storie di attualità, analisi della nostra società, il tutto – conclude l’artista – condito anche con intermezzi musicali irriverenti".

Insomma, un one-man show che regala risate per oltre 90 minuti con al centro episodi di vita personale di Alessandro, ma anche esempi tratti dalla cronaca, riflessioni e confessioni condivise con il pubblico reso complice nel tentativo di spiegare all’Intelligenza artificiale, che interviene in scena, come compiere l’ultimo passo per essere completa: diventare umana.

Ritmo serrato, nessuna vergogna, canzoni surreali, domande alla platea per costruire un quadro dell’umanità che trova forse nelle debolezze e nella capacità di riderne la sua peculiarità meno replicabile.

L’apertura di ogni data è affidato ad un monologo di Martina Catuzzi, irriverente stand up comedian, attrice, autrice e performer. Ma Cattelan ha in serbo anche l’intervento di un comico a sorpresa, diverso per ogni tappa. Vedere per credere.