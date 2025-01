Cattivo odore dalle fogne nella scuola primaria nuova

Forte odore di fogna nei pressi della mensa scolastica della scuola primaria Loi, di via Loi. Era stata inaugurata nel settembre del 2023 quando il cantiere non era ancora terminato. Il problema è stato segnalato all’amministrazione comunale che si sta occupando della questione. "Effettivamente – dice Carlo Salvatori, assessore comunale ai Lavori Pubblici – si riscontra un problema nei bagni del personale addetto alla mensa, vicino appunto all’area mensa. Al momento sono stati posizionati dei tappi nelle docce e personale incaricato sta verificando la situazione. Da quanto si è capito, la causa del cattivo odore potrebbe essere un pozzetto che ha problemi di funzionamento. E non risultano errori generali di progettazione nell’impianto fognario. Chiudendo i tappi delle docce il problema al momento è stato contenuto".

Sul tema l’assessore tiene poi a dare ulteriori precisazioni. "Il problema del cattivo odore – continua Salvatori – era stato già segnalato nella primavera dello scorso anno. Nello scorso settembre abbiamo fatto intervenire una ditta di autospurghi che sembrava avesse risolto il problema. Ma non è stato così perché poi il cattivo odore si è ripresentato. Allora c’è stato un sopralluogo di tecnici dell’Asl". E aggiunge: "Dopo il sopralluogo, i tecnici hanno invitato l’amministrazione comunale a provvedere collocando i tappi e a verificare il pozzetto. Da una verifica da parte nostra questo pozzetto risulta difettoso a livello di progettazione. E dunque deve essere sostituito dalla ditta costruttrice che sta programmando i lavori definitivi".

