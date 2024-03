Cau, a quattro mesi dall’apertura incontro per parlare del futuro

Un incontro rivolto alla cittadinanza per illustrare i dati dell’attività del Centro Assistenza Urgenza (CAU) di Vergato a quattro mesi dall’apertura, per parlare della riattivazione dell’attività ambulatoriale e fare il punto sugli investimenti in corso di realizzazione. L’appuntamento è sabato alle 10 presso il Cinema Nuovo in via Garibaldi. Interverranno l’assessore Regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini, il direttore generale dell’Ausl Bologna Paolo Bordon, la direttrice del Distretto socio sanitario dell’Appennino Bolognese Sandra Mondini e il presidente del Distretto socio sanitario Alessandro Santoni.

Il sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri: "Questo incontro era un impegno che l’assessore rDonini si era preso nell’ambito del Tavolo del riordino ospedaliero che si è tenuto presso il Comune di Vergato a fine novembre, prima dell’attivazione del CAU - spiega Argentieri -. E’ un’occasione per illustrare i dati di funzionamento del Cau di Vergato e dello stato di tutti gli investimenti che erano stati promessi, soprattutto per quanto riguarda le apparecchiature diagnostiche, oltre ovviamente a quelle strutturali che comunque hanno un iter avviato da diversi anni.

Sarà anche l’occasione perché il pubblico possa porre domande o dare indicazioni, segnalare eventuali situazioni di criticità che si siano vissute concretamente dall’attivazione del Cau stesso. Ritengo che sia un momento importante, dove verranno sollecitati interventi e illustrate criticità sia all’assessore regionale che al direttore generale Bordon. E’ importante mantenere alta l’attenzione alla sollecitazione sugli investimenti, anche e soprattutto sul reparto di medicina generale che sta vedendo il concorso per il primario ma che poi necessiterà di un potenziamento sia nell’organico che per quanto riguarda le apparecchiature diagnostiche dedicate alle attività del reparto stesso. Auspico che sabato la partecipazione sia numerosa, proprio perché verrà dato spazio all’interazione con il pubblico".