Cau aperti fino a dicembre. La protesta dei medici: "Decisione inaccettabile"

I Cau, i centri assistenza urgenza, che dovevano essere rivisti o anche ridimensionati, entro la fine di questo mese, resteranno nella forma e attuale organizzazione fino alla fine di dicembre.

La decisione attraverso una delibera di giunta datata 24 marzo che sta sollevando le accese proteste dei sindacati dei medici di famiglia che, ai tavoli delle trattative con la Regione, si erano visti presentare ben altri piani con i medici di base al centro della riforma della sanità regionale attraverso la creazione delle Aft, le aggregazioni di medici di base e la conseguente ’sostituzione’ dei Cau.

"È una decisione unilaterale di cui ci assumiamo la responsabilità – dichiara l’assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi –. Non potevamo chiudere dal 31 marzo un servizio che sta funzionando e rinunciare a professionisti per rispondere ai bisogni delle cittadine e dei cittadini. Questo atto ci permetterà di non chiudere un servizio e di lavorare, con un tempo congruo, alla definizione dell’accordo integrativo regionale con i medici di medicina generale – precisa –. Assieme a una valutazione puntuale di tutti i Cau". Nel Bolognese ci sono sette strutture: Budrio, Casalecchio di Reno e Vergato; in città ne è presente uno al Navile, nella Casa della Comunità e due all’interno degli ospedali cittadini, quindi uno al Maggiore e uno al Sant’Orsola.

"L’assessore ha prorogato un’intesa scaduta, senza il nostro benestare – afferma Salvatore Bauleo, segretario provinciale e vicesegretario regionale Fimmg –. L’accordo era di trasferire i Cau nelle Aft costituite dai medici di famiglia. Invece l’assessore ha agito in modo del tutto autocratico con la proroga. Quanto concordato era tutt’altro". Mentre Roberto Pieralli, presidente regionale Snami fa notare che "è stata infatti prorogata, in modo unilaterale, la validità di un verbale d’intesa che comporta un impatto economico di milioni di euro, senza la sottoscrizione da parte dei sindacati. La nostra preoccupazione riguarda non solo l’aspetto politico-sindacale, ma i medici coinvolti, che si troverebbero a operare in un quadro privo di riferimenti contrattuali aggiornati".

Fabio Brinati, vice segretario regionale Smi: "I Cau hanno sottratto soldi alla medicina del territorio e quindi ai cittadini portando tagli alla sanità. E ciò che la Regione prenderà dall’aumento ticket noi non vedremo un euro per migliorare il servizio da offrire ai cittadini".

Non fanno mancare la loro voce le opposizioni con Marta Evangelisti, capogruppo in Regione per Fratelli d’Italia che annuncia "un atto di sindacato ispettivo che depositeremo per sapere come vengono giustificate le maggiori somme che saranno corrisposte al personale medico", mentre Elena Ugolini, consigliere regionale per Rete Civica si appresta a presentare un’interrogazione alla giunta su "quali siano gli intendimenti sul futuro dei Cau e se non esista il rischio per il personale sanitario e le Ausl, dato il nuovo accordo collettivo nazionale. che gli emolumenti corrisposti in futuro chiesti indietro".