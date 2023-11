Cau, aprono Navile e Casalecchio. Inaugurazione 11 e 18 dicembre

Altre due aperture dei Cau, Centri di assistenza urgenza, sul territorio: l’11 dicembre apre quello del Navile e il 18 quello di Casalecchio di Reno, entrambi all’interno delle Casa della salute aperte 24 ore su 24, sette giorni su sette. Dopo quelli di Budrio e Vergato, ecco altri due strutture che dovrebbero alleggerire i Pronto soccorso dei grandi ospedali cittadini, all’interno dei quali saranno convogliati solo i pazienti più gravi.

I Cau, invece, saranno destinati alle persone con patologie non gravi, infatti in tali strutture si arriverà con i propri mezzi. Naturalmente se durante la visita e le analisi attraverso le strumentazioni diagnostiche la patologie dovesse rivelarsi più grave di quanto sospettato, la persone verrà immediatamente trasferita in ambulanza nel Pronto soccorso più vicino. All’inaugurazione del Cau del Navile potrebbe essere presente Domenico Mantoan, dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali.

Nei Cau vengono trattate le seguenti patologie, sempre che il dolore non sia molto intenso: mal di teste, ustioni minori, disturbi della vista, contrattura muscolare, dolore all’occhio, alle articolazioni, irritazione da lenti a contatto diarrea (senza sangue), occhio rosso con secrezioni, disturbi anali, trauma occhio senza disturbi della vista, dolore addominale (lieve-moderato), corpo estraneo orecchio, dolore fianco (tipo coliche renali), dolore orecchio, nausea eo vomito ripetuto, riduzione dell’udito, mal di schiena, sangue al naso, brucioredifficoltà a urinare, mal di denti, ostruzione o sostituzione di catetere vescicale, problemi post-estrazione dentaria, stato ansioso già conosciuto, torcicollo, febbre, medicazioni e rimozioni punti, traumi lievi, piccole ferite, variazione glicemia, punture di insetto, morso di animale, variazione pressione arteriosa.

Monica Raschi