Cau, il bilancio dell’Ausl: "Di notte pochi pazienti, ma il servizio resta. I conti? Torneranno"

Bologna, 6 aprile 2024 – Pochi accessi notturni, ma i Cau (Centri assistenza e urgenza) restano aperti, almeno al momento. I costi ci sono ma rientreranno perché i cittadini stanno apprezzando il nuovo servizio, anche se i numeri degli accessi devono ancora salire. Molte più luci che ombre per Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl, circondano le nuove strutture create per alleggerire i Pronto soccorso generale dai pazienti non gravi.

Una paziente mentre effettua l’accettazione in uno dei Cau; nel riquadro, Paolo Bordon, direttore generale dell’Azienda Usl con sede in via Castiglione

Cosa stanno funzionando e cosa c’è da migliorare nei Cau?

"Stanno funzionando complessivamente. Solo i numeri dei pazienti durante la notte sono inferiori a quello che pensavamo. Accessi molto alti fino alle 20, un po’ meno tra le 20 e mezzanotte, rari durante la notte fonda. Ma era intuibile: se una persona ha mal di gola o mal di testa aspetta il mattino per andare al Cau. I cittadini stanno apprezzando questo servizio aggiuntivo e la celerità: entro un’ora, un’ora e mezza il paziente esce con una diagnosi".

Considerati i numeri, pensate di continuare a tenere aperti i Centri anche di notte?

"È ancora presto per fare valutazioni. A fine anno avremo dieci Cau, nove funzioneranno h.24, l’unica eccezione sarà quello di via Beroaldo che ci permetterà di testare la situazione. Penso che per fare una valutazione giorno/notte bisogna attendere almeno l’autunno. Al momento le aperture notturne restano".

Gli accessi a queste strutture aumentano nei week-end e a ridosso dei festivi, quando i medici di famiglia non sono in servizio. Cosa ne pensate?

"Noi non vogliamo fare concorrenza ai medici di medicina generale, quindi non preoccupa il fatto degli accessi ai Cau nei fine settimana. Non mi preoccupo se un paziente viene al Cau il lunedì mattina, mi spaventa il fatto se tale paziente è cronico, è seguito solitamente dal suo medico ma salta questo passaggio. Noi vogliamo che sempre di più il medico di famiglia diventi il riferimento per la cronicità. Un legame che deve essere sempre più rinsaldato perché ha una conoscenza molto maggiore del paziente. Quello che manca ancora è il numero 116/117, la centrale per le patologie non gravi dove sarà l’operatore a fare un triage, all’occorrenza anche una tele visita e orienterà verso il Cau o il medico di base. L’obiettivo è attivarlo entro la fine di quest’anno".

Costi e benefici dei Cau, al momento attuale?

"Il beneficio è sicuramente il servizio in più che viene offerto, dal punto di vista economico i conti torneranno. Anche perché prima non trovavamo personale per l’emergenza-urgenza, nei Cau invece i giovani medici specializzandi arrivano: si sentono rassicurati per quanto riguarda la formazione ma anche per l’organizzazione dove l’approccio è multiprofessionale e non sei mai solo con un arricchimento di competenze che è molto apprezzato.: ne arriveranno sessanta per le nuove aperture dei Cau a maggio. E c’è la presenza del personale infermieristico, tutti con grande esperienza nel settore dell’emergenza-urgenza. Alla fine i conti torneranno".

C’è comunque chi dice che gli obiettivi non si stanno raggiungendo. Che non si capisce quanto gli accessi ai Cau facciano diminuire quelli nei Pronto soccorso.

"Dateci ancora un po’ di mesi e siamo sicuri che potremo dire che i Cau danno un significativo aiuto a diminuire la pressione sui Pronto soccorso. Già quelli aperti a Casalecchio e al Navile indicano che la strada è giusta. La percentuale non riusciamo a dirla ma alla fine di dicembre, per fare un esempio, in piena ondata influenzale e recrudescenza Covid non ci sono stati aumenti di presenze nei Pronto soccorso di Maggiore e Sant’Orsola. In quei giorni il Navile faceva cento pazienti al giorno e Casalecchio ottanta. Questi 180 sarebbero andati al Pronto soccorso. A fine anno con tutti i Cau a regime contiamo di arrivare a 200mila pazienti".