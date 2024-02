Cau, il primo bilancio è positivo. Giù gli accessi ai Pronto soccorso

La scommessa sui Cau, i Centri assistenza urgenza, le nuove strutture di ’alleggerimento’ dei Pronto soccorso degli ospedali cittadini, da un primo bilancio sembra essere vinta: meno sei per cento di accesso nelle emergenze di Maggiore e Sant’Orsola nel confronto tra il mese di gennaio appena finito e quello dello scorso anno. Un dato raffrontabile, secondo quanto dichiarato dall’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini, su tutto il resto della regione dove sono presenti i Cau.

Nel Bolognese le strutture già attive sono quattro (quella vicino al Pronto soccorso del Sant’orsola dovrebbe essere attuata entro l’estate): a Budrio, attivo dal primo novembre, a Vergato che è partito l’8 novembre, nel quartiere Navile inaugurato l’11 dicembre e Casalecchio di Reno avviato il 18 dicembre. Per quanto riguarda le persone che si sono rivolte all’assistenza dei Cau sono stati: a Budrio 3.706 dal primo novembre al 28 gennaio, Vergato sono andate 1.478 persone nel periodo che va dal 7 novembre al 28 gennaio, nel Cau del Navile sono arrivate 3.231 dall’11 dicembre al 28 gennaio, mentre a Casalecchio sono 2.038 gli accessi registrati dal 18 dicembre al 28 gennaio.

A presentare il primo bilancio dei Cau presenti in regione, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini.

"Tempi medi d’attesa sono contenuti, inferiori ai 90 minuti – fa notare Donini –. I problemi per i quali i pazienti si presentano sono a bassa intensità e si tratta di piccole patologie di tipo ortopedico, gastrointestinale e altri disturbi minori i motivi d’accesso e rappresentano il 52 per cento, segno che i cittadini, per le patologie meno gravi, si rivolgono direttamente ai Centri di assistenza urgenza, voluti dalla Regione e realizzati proprio per la gestione diretta delle urgenze a bassa complessità, invece che ai Pronto soccorso, che possono così concentrarsi principalmente sulle emergenze. Anche in questo caso, lo dicono i numeri: da un primo raffronto tra gennaio 2023 e gennaio 2024, emerge che c’è stato un calo di accessi nei Pronto soccorso della regione di circa il 6 per cento". La maggioranza di persone che si rivolge ai Cau ha tra i 18 e i 64 anni (è il 68 per cento del totale) e lo fa in orario prevalentemente diurno, dalle 8 alle 20 (82 utenti su cento); solo il 13 per cento le persone che hanno oltre i 75 anni.

Complessivamente, sul territorio regionale, i Cau sono trenta che hanno registrato oltre 50mila accessi. Ma l’obiettivo della Regione è arrivare alla costituzione di 50 Centri assistenza urgenza con mezzo milione di prestazioni. A fronte di un "modello che potrebbe essere preso ad esempio anche da altre regioni", il presidente Bonaccini torna alla carica sulla situazione della sanità pubblica: "Mancano risorse e chi paga di più è chi ha più sanità pubblica. E manca personale, abbiamo avanzato una proposta di legge per togliere i tetti alle assunzioni e servono anche meccanismi di incentivi per attrarre medici ed infermieri. Non era mai successo in Emilia-Romagna che i medici passassero dal pubblico al privato, che andassero all’estero, e che gli infermieri cambiassero addirittura lavoro perché non ce la fanno più – dichiara –. Noi stiamo facendo il massimo ma siamo di fronte a un Governo che non sta facendo il massimo per salvare la sanità pubblica. Il ministro Schillaci aveva promesso fondi alla sanità pubblica, non solo non è arrivato nulla ma non riusciamo nemmeno a incontrarlo".