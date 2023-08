Cau, la Regione: "Seduta urgente" Anticipato l’incontro con i sindacati

I Cau ancora protagonisti dell’estate. L’attivazione dei Centri di assistenza urgenza è all’ordine del giorno di un incontro anticipato al 30 agosto. Ieri la segreteria del settore assistenza territoriale della Regione ha inviato una mail ai sindacati dei medici, Fimmg, Snami e Smi, in cui si precisa che "diversamente da quanto comunicato con una nostra mail del 25 luglio, è convocata una seduta urgente del tavolo trattante per la Medicina generale per mercoledì 30 agosto, con odg attivazione dei Cau". Una riunione era prevista il 7 settembre.

Come mai questo anticipo? "Immagino che si intenda discutere in Regione delle difficoltà che stanno incontrando le Aziende nella realizzazione dei Cau secondo i termini dell’intesa regionale, ma può trattarsi anche di altro", ipotizza Salvatore Bauleo (foto), vicesegretario regionale Fimmg. Sulla stessa linea Roberto Pieralli, presidente regionale Snami: "Forse ci sono problemi nell’applicabilità del verbale d’intesa, problemi prevedibili perché sono uno dei motivi per i quali non abbiamo sottoscritto quella versione".

L’Emilia-Romagna punta a ridurre la carenza di camici bianchi, ma è "difficile se non cambiano modo di programmare", prosegue Pieralli. Anche perché ad oggi ci sono "oltre 100 posti in meno per la formazione in medicina generale", mentre i "corsi di idoneità all’emergenza 118 sono ancora al palo per un altro anno di fila". Insomma, il piano della Regione per la formazione di nuovi medici "non va per niente bene", rimarca Pieralli. Il sindacato fa riferimento al nuovo bando, annunciato dalla Regione, per la formazione in medicina generale. "Nessun accenno al fatto che i posti siano dimezzati rispetto lo scorso anno – contesta lo Snami – nel 2022 la Regione ha bandito, per il corso di formazione specifica in medicina generale, 209 posti con borsa di studio e 100 posti senza borsa di studio, per un totale di 309 posti".

Nel 2023, invece, "la Regione bandisce unicamente 188 posti con borsa di studio, con una differenza negativa di 121 posti in meno". Il corso non riguarda solo i medici di famiglia, precisa il sindacato, ma serve anche a chi dovrà lavorare nei Cau, nella guardia medica, nella penitenziaria e anche al 118. Bauleo aggiunge che "sebbene siamo consapevoli che i 100 posti in meno siano quelli senza borsa per la scadenza del decreto Calabria, esprimiamo una forte preoccupazione per il mancato aumento".

d. b.