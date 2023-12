Cau, l’Ordine dei medici: "Toni inappropriati"

La bufera sui Cau, centri assistenza per l’urgenza, e il dibattito incandescente che ne è scaturito si arricchisce di una nuova puntata. Ieri è entrato in campo l’Ordine dei medici e odontoiatri della nostra provincia che, in una nota firmata dal presidente Luigi Bagnoli, "non può che stigmatizzare come deplorevolmente inappropriati i contenuti e i toni pubblicamente da ultimo usati nel dibattito sviluppatosi intorno a un tema serio e delicato quale è rappresentato da un servizio di pubblica assistenza sanitaria". Bagnoli non fa riferimenti diretti, ma è difficile non pensare al recente scontro tra alcuni sindacati dei camici bianchi (prima Cimo-Fesmed e Snami, seguiti poi da Fimmg) e l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, sui medici del servizio di continuità assistenziale.

"Alcuni accenti risultano francamente scaduti di fatto, se non nelle intenzioni – scrive Bagnoli – a livelli inammissibilmente svilenti le funzioni e il ruolo di professionisti medici, operatori sanitari e di un servizio assistenziale sino a oggi efficacemente e al meglio assicurato e di certo in assenza di quei rilievi oggettivamente decontestualizzati e per tali posti alla mercè di esponenziali polemiche sulle correlate mistificate distorsività argomentative coinvolgenti, in modo inaccettabile e non pertinente, la figura e l’operato dei professionisti medici addetti a quel servizio". L’Ordine sottolinea "come il vero problema dell’efficiente approntamento di un servizio assistenziale, nei suoi sperimentali delicati risvolti – continua Bagnoli, ricorrendo a un linguaggio a tratti complesso – sia quello dell’affrontarne gli eventuali segni di criticità attuativa con il fattivo responsabile coinvolgimento e con il responsabile concorso di tutti i possibili protagonisti". Questo "evitando, nel rispetto del proprio ruolo, dei rispettivi ruoli e di chi ha sin qui professionalmente operato nell’organizzazione ed erogazione di un servizio nei termini in cui è stato pensato e strutturato – aggiunge Bagnoli – il ricorso alla banalizzazione concettuale raffrontativa di basso conio".

Pronta, per la seconda volta, la replica di Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute: "Auspico che possano non ripetersi più definizioni caricaturali, offensive e sprezzanti, nei confronti dei nuovi Centri di assistenza per le urgenze, definiti alla stregua di ‘fast food’ del servizio sanitario, di ‘Pronto soccorso bonsa’. Centri che peraltro, anche grazie al lavoro di tanti bravi professionisti della nostra Sanità, stanno invece ottenendo un indubbio successo". L’assessore precisa di concordre "con l’invito ragionevole, autorevole e gradito espresso dall’Ordine dei medici e odontoiatri di Bologna ad abbassare i toni su una polemica priva di fondamento e confido che possano finalmente cessare gli inutili attacchi personali ai miei danni per parole da me mai proferite, per convinzioni attribuitemi e non veritiere. Da parte mia intendo assolutamente non alimentare alcuna contrapposizione, ma proseguire nella riorganizzare del servizio di Continuità assistenziale, attraverso la costituzione dei Cau". Interviene anche Maria Gabriella Raso, del direttivo nazionale del sindacato dei medici Anaao giovani: "L’impiego dei giovani medici specializzandi nei Cau è un’ottima opportunità dal punto di vista innanzitutto professionale e anche retributivo".

d. b.