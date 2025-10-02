Cau, ticket, privati, personale. Le questioni aperte della sanità

Quello emerso al Rizzoli è solo uno dei tanti problemi che sta affrontando la sanità regionale, a corto di risorse con un ’buco’ di bilancio di un miliardo, seppur ridotto a 650 milioni. Ci sono le liste d’attesa che restano una delle grandi questioni irrisolte che, da viale Aldo Moro, si cerca di ’governare’ attraverso quella che viene definita ’appropriatezza della prescrizione’ da parte dei medici di medicina generale i quali si sentono ’commissariati’ per quanto riguarda la salute dei loro pazienti, sottolineando che non esistono richieste di esami o visite specialistiche che non siano mirate, vista la conoscenza che hanno dei loro pazienti.

E a proposito di medici di famiglia, l’Accordo integrativo, è una disputa aperta ormai da mesi che non vede una convergenza tra assessorato alla Salute e sindacati. E senza l’accordo non sembrano prendere vita nemmeno le Aggregazioni funzionali territoriali che dovrebbero portare la medicina più vicina al cittadino, tra l’altro uno dei punti principali del mandato della giunta de Pascale.

Altri punti controversi: i Cau, i Centri assistenza e urgenza, che dovevano essere ’scremati’ tenendo in piedi solo quelli che registrano il numero più alto di accessi. Fortemente contrastati dai medici di famiglia che vedono una doppia struttura sul territorio tra l’altro non più legittimata, come hanno fatto notare più volte i rappresentanti sindacali, in quanto l’accordo di sperimentazione è scaduto e non è stato più sottoscritto dalle sigle dei medici quindi, al momento lo scacchiere resta il medesimo.

Altra faccenda più che spinosa: i ticket non riscossi per oltre 50 milioni di euro che le Aziende Usl dell’Emilia Romagna cercano di riscuotere, ma con poco successo, nonostante l’invio di lettere di sollecito. Fra i temi spinosi c’è la carenza di personale sanitario, soprattutto infermieristico, che la sanità pubblica non riesce più ad attirare: stipendi bassi, costo della vita sempre più alto e aggressioni sul lavoro sempre più frequenti fanno sì ai concorsi per accedere alla professione si presentino pochissimi candidati.

E poi c’è l’accordo con le cliniche private accreditate per il quale Regione e Aiop, l’Associazione che raggruppa cinquanta cliniche emiliano-romagnole, non trovano la quadra. Con viale Aldo Moro che ha revocato la delibera attraverso la quale erano stati erogati gli indennizzi per il lavoro effettuato dai privati accreditati durante il periodo della pandemia. Tali indennizzi ammontano a circa 70 milioni di euro, ma la Regione, a corto di risorse, cerca almeno in parte di recuperare.

Monica Raschi