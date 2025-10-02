Il bivio di Yoox

Matteo Naccari
Il bivio di Yoox
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Goccia freddaVice 100mila euroFestival del tortellinoMigliori pizzerieAlberi gratisDroni italiani
Acquista il giornale
CronacaCau, ticket, privati, personale. Le questioni aperte della sanità
2 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Cau, ticket, privati, personale. Le questioni aperte della sanità

Cau, ticket, privati, personale. Le questioni aperte della sanità

Temi da definire e tavoli aperti da mesi in viale Aldo Moro con associazioni di categoria e sindacati. La carenza di fondi e il ’buco’ di bilancio che, da un miliardo si è ridotto a 650 milioni, non aiutano .

I Cau, compresi quelli all’interno dei grandi ospedali, sono ancora in funzione

I Cau, compresi quelli all’interno dei grandi ospedali, sono ancora in funzione

Quello emerso al Rizzoli è solo uno dei tanti problemi che sta affrontando la sanità regionale, a corto di risorse con un ’buco’ di bilancio di un miliardo, seppur ridotto a 650 milioni. Ci sono le liste d’attesa che restano una delle grandi questioni irrisolte che, da viale Aldo Moro, si cerca di ’governare’ attraverso quella che viene definita ’appropriatezza della prescrizione’ da parte dei medici di medicina generale i quali si sentono ’commissariati’ per quanto riguarda la salute dei loro pazienti, sottolineando che non esistono richieste di esami o visite specialistiche che non siano mirate, vista la conoscenza che hanno dei loro pazienti.

E a proposito di medici di famiglia, l’Accordo integrativo, è una disputa aperta ormai da mesi che non vede una convergenza tra assessorato alla Salute e sindacati. E senza l’accordo non sembrano prendere vita nemmeno le Aggregazioni funzionali territoriali che dovrebbero portare la medicina più vicina al cittadino, tra l’altro uno dei punti principali del mandato della giunta de Pascale.

Altri punti controversi: i Cau, i Centri assistenza e urgenza, che dovevano essere ’scremati’ tenendo in piedi solo quelli che registrano il numero più alto di accessi. Fortemente contrastati dai medici di famiglia che vedono una doppia struttura sul territorio tra l’altro non più legittimata, come hanno fatto notare più volte i rappresentanti sindacali, in quanto l’accordo di sperimentazione è scaduto e non è stato più sottoscritto dalle sigle dei medici quindi, al momento lo scacchiere resta il medesimo.

Altra faccenda più che spinosa: i ticket non riscossi per oltre 50 milioni di euro che le Aziende Usl dell’Emilia Romagna cercano di riscuotere, ma con poco successo, nonostante l’invio di lettere di sollecito. Fra i temi spinosi c’è la carenza di personale sanitario, soprattutto infermieristico, che la sanità pubblica non riesce più ad attirare: stipendi bassi, costo della vita sempre più alto e aggressioni sul lavoro sempre più frequenti fanno sì ai concorsi per accedere alla professione si presentino pochissimi candidati.

E poi c’è l’accordo con le cliniche private accreditate per il quale Regione e Aiop, l’Associazione che raggruppa cinquanta cliniche emiliano-romagnole, non trovano la quadra. Con viale Aldo Moro che ha revocato la delibera attraverso la quale erano stati erogati gli indennizzi per il lavoro effettuato dai privati accreditati durante il periodo della pandemia. Tali indennizzi ammontano a circa 70 milioni di euro, ma la Regione, a corto di risorse, cerca almeno in parte di recuperare.

Monica Raschi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata