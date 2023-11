Aperto il Cau di Vergato: attivo 24 ore su 24 per le urgenze a bassa intensità I primi 4 pazienti curati in mattinata. Il direttore dell’Ausl Bordon: “Da dicembre le sale operatorie riapriranno per gli interventi che non richiedono il ricovero, come la cataratta o quelli di chirurgia generale"