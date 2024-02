Cause al Tar, incognita alluvione

Un possibile aumento del contenzioso per la ricostruzione post alluvione, poi i numeri sulle cause pendenti e i ricorsi. Sono questi gli argomenti di cui ha parlato ieri il presidente del Tar dell’Emilia-Romagna, Paolo Carpentieri, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. "Personalmente – ha sottolineato parlando del post alluvione – credo che la laboriosità di questi territori, dove la gente non perde tempo a litigare, ma preferisce impegnarsi a risolvere i problemi e non a crearli, farà da freno a questo possibile incremento del contenzioso". Carpentieri ha poi snocciolato i numeri relativi all’andamento dell’attività giurisdizionale: "Nel 2023 – afferma – il numero complessivo dei ricorsi pendenti, che ha segnato negli ultimi anni un forte trend discendente, presenta un lievissimo incremento: siamo passati dalle 2.028 cause pendenti a fine 2022 alle 2.098 a fine anno scorso, con un aumento di 70 cause". Un leggero incremento, quindi, che è dipeso essenzialmente "dalle scoperture che si sono verificate nell’organico del personale di magistratura e che probabilmente proseguiranno anche per questa prima metà del nuovo anno". L’ultimo concorso per l’assunzione di referendari di Tar, però, è in via di conclusione.

Chiara Caravelli