Cavalcavia aperto, ma i pedoni aspettano

Via le transenne e giù le sbarre. Apertura-chiusura in contemporanea ieri sera, poco dopo le 19, nel centro di Casalecchio dove dopo nove mesi di stop alla circolazione è stato riaperto il transito sulla via Porrettana nel tratto compreso tra la rotonda Biagi e l’incrocio con via dei Martiri. In sincronia perfetta, a poche centinaia di metri è scattata la chiusura totale del passaggio a livello sulla ferrovia Bologna-Porretta che divide via Marconi bassa dalla via Marconi alta.

Nel corso della notte poi è stato effettuato il collaudo del mini passaggio a livello provvisorio per soli pedoni realizzato a cinquanta metri a valle di quello chiuso, con sbocco quasi di fronte alla Casa della salute, operativo già da stamattina. Operazione complessa che dà respiro a buona parte del centro della cittadina sul Reno ripristinando la circolazione interna all’abitato. Anas, che è titolare del progetto, ricorda che "Gli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte, avviati il 15 luglio 2024, rientrano nei lavori dello stralcio Nord del Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno e che la riapertura del nuovo cavalcaferrovia comprende anche la riqualificazione delle rampe di collegamento, da un lato, con la rotatoria Biagi e, dall’altro, con l’incrocio all’altezza di Via Piave e Via Martiri della Libertà, quest’ultima realizzata in sinergia con il Comune di Casalecchio. Nelle prossime settimane si proseguirà con le attività di rifinitura per il completamento definitivo dei lavori che potrebbero rendere necessaria l’istituzione di parziali e temporanee modifiche alla circolazione".

Opere ricordate ieri sera, a ridosso della semplice cerimonia allestita all’incrocio con via dei Martiri alla presenza del sindaco Ruggeri, del vicesindaco Nanni, alla presenza di diversi consiglieri di maggioranza e opposizione e a gruppi sparuti di ‘umarell’. "Intanto abbiamo riaperto la strada e realizzato contemporaneamente anche la riqualificazione del cavalcavia, che non rientrava nell’appalto iniziale – ha ribadito il vicesindaco Paolo Nanni –. Per il marciapiede e per la pista ciclopedonale bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Il guard rail che delimita la strada è obbligatorio in questa foggia mentre le altre finiture riprenderanno lo stile del ponte sul Reno. Anche l’illuminazione sarà adeguata", ha detto rispondendo alle prime osservazioni di natura estetica. Gabriele Mignardi