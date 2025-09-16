Cavallari evaso, il ministro : "Nessuna omissione o negligenza sul caso"

Nella vicenda legata all’evasione di Andrea Cavallari dalla Dozza "non risultano condotte od omissioni rilevanti sotto il profilo disciplinare, né da parte dell’amministrazione penitenziaria, né da parte della magistratura di Sorveglianza: il caso specifico ha avuto l’attenzione che è evidente sulla base degli atti e da cui non risulta elemento alcuno che potesse fare ritenere in qualche modo prevedibile ciò che è accaduto". A dirlo, rispondendo a un’interrogazione dei senatori del Movimento 5 stelle Marco Croatti, Ada Lopreiato, Luigi Nave, Elena Sironi, Pietro Lorefice e Bruno Marton, è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Cavallari, 26 anni, condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo, lo scorso 3 luglio non era rientrato nel carcere dopo aver usufruito di un permesso per discutere la propria tesi di laurea in Scienze giuridiche all’Università. Nella circostanza, non era stato previsto l’accompagnamento della Polizia penitenziaria e Cavallari era stato affidato ai propri familiari.

Il ventiseienne è rimasto latitante per due settimane, venendo catturato il 17 luglio a Barcellona. Ricostruendo la vicenda, Nordio sottolinea che "la condotta del detenuto è stata sempre ritenuta buona", e che anche per questo motivo "l’Ufficio di Sorveglianza di Bologna gli ha concesso un ‘permesso di necessità" per consentirgli di discutere la tesi, ritenendo "l’accompagnamento da parte dei familiari ‘garanzia sufficiente a contenere il rischio di fuga’".

Soffermandosi sulle motivazioni del provvedimento, il ministro riporta integralmente la relazione inviata dal presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna dopo l’evasione di Cavallari, quando il ministero aveva chiesto dei chiarimenti sulla vicenda. Nel documento si legge che, per concedere questo tipo di permesso, "è rimessa al magistrato di sorveglianza la valutazione circa la sussistenza di tre requisiti: la presenza di un evento familiare; la gravità dello stesso; una circostanza in grado di consentire l’eccezionalità della concessione", e si precisa che "la nozione di ‘evento familiare di particolare gravità’ può estendersi a ‘situazioni non necessariamente caratterizzate in senso drammatico, in quanto conseguenti ad eventi luttuosi’", ma "a ogni possibile situazione familiare della vita di un individuo che sia idonea... a incidere fortemente sulle condizioni di vita individuale e di relazione della persona detenuta".

La magistratura di Sorveglianza bolognese ha quindi "ritenuto che la discussione della tesi di laurea possa integrare il presupposto richiamato per la concessione di un permesso di necessità" e ha quindi concesso a Cavallari un permesso valido "per la durata della cerimonia e i successivi festeggiamenti in famiglia", ritenendo che, malgrado il 26enne non avesse mai "fruito di benefici extramurari, l’accompagnamento da parte dei familiari" fosse una "garanzia sufficiente a contenere il rischio di fuga". Poiché, nel valutare se concedere il permesso, il magistrato di Sorveglianza ha tenuto conto "delle osservazioni degli operatori penitenziari espletate nel corso degli anni di detenzione" di Cavallari, che erano state "complessivamente positive, dando conto di un processo in atto di riflessione e analisi" del detenuto, per il ministro "nella vicenda non risultano condotte od omissioni rilevanti".

