Cavalli ’da compagnia’ per combattere la solitudine degli anziani

Cavalli insieme agli anziani per lottare contro la solitudine. Questo il nuovo progetto del Comune di Ozzano, finanziato dall’Unione Savena Idice, per le persone tra i 65 e 85 anni in partenza a marzo. L’obiettivo è quello di aiutare gli anziani seguiti dai servizi sociali con la Pet Counseling Vintage. "Viviamo in una società che corre sempre più veloce ma c’è necessità di rallentare – sottolinea l’assessore al Terzo settore e Politiche sociali Giovanni Catrini –, e il progetto che abbiamo studiato punta, tra le tante cose, alla riduzione della solitudine. Gli incontri con gli animali infatti, creano momenti di compagnia e interazione riducendo il senso di isolamento, migliorando umore e autostima. E’ stato studiato come questi aiutino anche la stimolazione cognitiva senza considerare tutti i benefici fisici come il miglioramento della mobilità e la riduzione dello stress. Il contatto, in questo caso con i cavalli, abbassa i livelli di cortisolo e favorisce il rilassamento. Insomma, è un progetto che vuole coinvolgere e aiutare a 360 gradi i nostri anziani attraverso animali straordinari e sensibilissimi". L’iniziativa prevede passeggiate all’aperto, laboratori creativi di disegno e fotografia: incontri settimanali da 4 ore ciascuno in programma fino a maggio, ai quali parteciperanno 5 persone per sessione tra i 65 e gli 85 anni residenti a Ozzano dell’Emilia. Al momento sono 10 gli anziani individuati dai Servizi sociali del Comune che parteciperanno al progetto.

z. p.