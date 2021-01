di Nicola Bianchi "Il giudizio di colpevolezza di Gilberto Cavallini è conclusione immune da ogni ragionevole dubbio". Un anno dopo (era il 9 gennaio 2020) la pronuncia dell’ergastolo, eccole le motivazioni. Un vero e proprio trattato (2.118 pagine) del presidente dell’Assise Michele Leoni, certo che quella del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, non fu un’azione spontaneista di "quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo (con le bombe e con il solito corteo di coperture e depistaggi)". Bensì, quella che provocò 85 vittime e oltre 200 feriti, fu "una strage di Stato". E con Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, tutti definitivi, la responsabilità deve essere condivisa anche con l’altro ex Nar, Gilberto Cavallini. Contro "il figlio putativo di Massimiliano Fachini" (esponente di spicco di Ordine Nuovo, ndr), "un quadro probatorio univoco di notevole spessore". Colpevole, "anche...

"Il giudizio di colpevolezza di Gilberto Cavallini è conclusione immune da ogni ragionevole dubbio". Un anno dopo (era il 9 gennaio 2020) la pronuncia dell’ergastolo, eccole le motivazioni. Un vero e proprio trattato (2.118 pagine) del presidente dell’Assise Michele Leoni, certo che quella del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, non fu un’azione spontaneista di "quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo (con le bombe e con il solito corteo di coperture e depistaggi)". Bensì, quella che provocò 85 vittime e oltre 200 feriti, fu "una strage di Stato". E con Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, tutti definitivi, la responsabilità deve essere condivisa anche con l’altro ex Nar, Gilberto Cavallini. Contro "il figlio putativo di Massimiliano Fachini" (esponente di spicco di Ordine Nuovo, ndr), "un quadro probatorio univoco di notevole spessore". Colpevole, "anche nella sola ipotesi ‘minimale’ del contributo logistico e agevolatore dato dall’ospitalità (nella casa di Villorba nelle ore precedenti la Strage, ndr) da lui concessa a Mambro-Fioravanti". Il solo fatto di avere dato "un alloggio, e quindi fornito una base", alla coppia "che doveva trasportare la bomba a Bologna", si inserirebbe "a pieno titolo nella segmentazione dell’iter causale che condusse alla strage". Una condotta "idonea, quale contributo causale, a fondare la responsabilità di Cavallini".

"Perché solo ora?". Il ’nero’ Cavallini, scrive la Corte, "era tutt’altro che uno ‘spontaneista’ confinato in una cellula terroristica autonoma". Nonostante la sua "maniacale riservatezza, il suo nome è comparso in molti scenari, direttamente eo incidentalmente". Risulterebbe "chiaro", dunque, che attraverso i suoi "collegamenti, era pienamente consapevole dei disegni eversivi che coinvolgevano il terrorismo e le istituzioni deviate". Perché, quindi, si chiede Leoni, per lui il processo per concorso in strage solo nel 2017? Tre i riferimenti che avrebbero dovuto portare prima Cavallini alla sbarra: la sentenza del 2004 nei confronti di Luigi Ciavardini, dove la Corte d’assise d’appello sottolineò la "stranezza" per la quale "costui (Cavallini, ndr) non è stato neppure rinviato a giudizio". Stranezza pure per il giudice Salvini nel 1998: "La posizione di Cavallini è molto delicata, condannato per banda armata a fini di strage (alla stazione di Bologna e diventata definitiva) senza essere incriminato per la strage stessa". Poi c’è la lettera scritta dal carcere da Valerio Fioravanti a Mario Tuti: "Prendi ad esempio la strage di Bologna: perché io e Francesca ci siamo dentro e non i vari Cavallini che vivevano con noi?". Categorico il presidente Leoni: "Il fatto che il contributo agevolatore fosse integrato anche dalla semplice ospitalità concessa all’attentatore, era di immediata percezione anche per il profano. Ben 38 anni fa".

L’affondo ai pm. Ma l’orrore alla stazione fu strage comune o politica? Il dilemma, da anni dibattuto, "non esiste". Perché, taglia corto ora il presidente della Corte criticando pesantemente il capo di imputazione della Procura, "si è trattato più esattamente di una strage di Stato". E lo si comprende, "in maniera esaustiva e incontestabile", dai "depistaggi", e dalle condanne definitive per Gelli, Musumeci, Belmonte, Pazienza. "Uomini ai vertici delle istituzioni" che "non avrebbero avuto interesse a coprire e mandare impuniti quattro criminali che si divertivano a scatenare il panico nella popolazione, se in ballo non vi fosse stato anche il loro interesse comune". Nessuna logica, chiosa Leoni, "può affermare il contrario".

Ma condannare per strage politica Cavallini, "in questa sede non è possibile" perché – qui l’affondo ai pm – "inopinatamente e in modo contraddittorio, nella parte descrittiva del reato dell’imputazione "è stata inserita la parola spontaneista", che costituisce "una negazione della strage politica, alias di Stato". E quello spontaneismo, definito da Leoni un "richiamo per allodole", avrebbe "funzionato come clausola di sbarramento per una pronuncia di colpevolezza di Cavallini per strage politica eo di Stato".

Pista palestinese. Un lungo passaggio è dedicato anche alla pista palestinese, una "scelta difensiva obbligata" per gli avvocati di Cavallini, Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini. Ecco il perché: "Dove avesse inoculato anche solo un semplice dubbio sulle ricostruzioni già consacrate nei giudicati, avrebbe condotto non solo all’assoluzione di Cavallini, ma aperto anche la strada a giudizi di revisione a favore degli imputati già condannati e a richieste di risarimento per ingiusta detenzione".