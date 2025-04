Cavallini in visita alla sorella a Milano

Gilberto Cavallini, condannato all’ergastolo in via definitiva tre mesi fa per essere stato tra gli autori materiali della strage del 2 agosto 1980 alla stazione, è stato filmato lo scorso 11 aprile mentre faceva visita alla sorella a Milano, in permesso premio dal carcere di Terni dove si trova detenuto, in regime di semilibertà. A darne notizia il sito Dagospia: "All’epoca Cavallini ha fatto il suo ‘dovere’ e adesso viene favorito", l’amaro commento del presidente dell’associazione dei famigliari delle vittime Paolo Bolognesi. "Ormai – dice – dobbiamo aspettarci di tutto. E neanche basta, perché c’è voglia di chiudere con il passato".

Dopo la conferma della Cassazione, la Procura generale ha chiesto di revocare i benefici penitenziari all’ex Nar. Da parte loro, gli avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini, legali di Cavallini, hanno presentato una memoria per mantenere la misura in essere. La richiesta della Procura è stata inviata al magistrato di sorveglianza di Terni, che a sua volta ha inoltrato la questione al tribunale di Spoleto competente. Nel frattempo, in attesa che il tribunale si esprima, Cavallini può continuare a godere del beneficio.