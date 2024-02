Cavallini, le motivazioni dei giudici: "Nar, Gelli e servizi: strage eversiva"

Orlandi

"Occorre un’esplosione da cui non escano che fantasmi". Si ricorda questa frase di Mario Tuti, il terrorista ’padre’ del Fronte Nazionale Rivoluzionario, in un passaggio nelle quasi 400 pagine di motivazioni alla sentenza con cui, il 27 settembre scorso, la Corte d’assise d’appello ha confermato l’ergastolo a Gilberto Cavallini, l’ex Nar accusato di concorso nella strage del 2 agosto 1980. I giudici della Corte presieduta da Orazio Pescatore hanno riqualificato il reato contestato di strage comune in strage politica. Questo perché "sotto il termine ‘spontaneismo’ vi era una consapevole strategia politica volta all’annientamento radicale del sistema borghese, portata avanti con una serie di attentati finalizzati a destabilizzare l’ordine democratico". E "il fine che muoveva i Nar strettamente politico eversivo e aveva come mira le strutture dello Stato democratico e la radicale distruzione della società". E la strage riuscì infatti a "scuotere fortemente lo Stato italiano e il suo ordine democratico: è il fatto di terrorismo più grave mai verificatosi nel Paese".

Gli elementi raccolti nel processo all’ex Nar e a quello, parallelo, cosiddetto ’ai mandanti’, che vede come imputato principale Paolo Bellini – a sua volta condannato all’ergastolo in primo grado e nei cui confronti proprio in questi giorni si sta svolgendo il processo d’appello –, provano inoltre "i rapporti tra i Servizi, i Nar e in particolare Cavallini e Valerio Fioravanti, e sono indicativi non solo di una semplice conoscenza preventiva dei Servizi di quanto stava per accadere, bensì un coinvolgimento diretto nella sua pianificazione". Proseguono i giudici: "Ancorché manchino prove di passaggi diretti" della consegna di somme di denaro agli esecutori materiali della bomba in stazione, "può ritenersi che Licio Gelli, tramite i Servizi da lui dipendenti, che agivano nell’ottica della strategia della tensione, finanziò e attuò la strage". Allo scopo, il potente capo della loggia massonica P2 "si servì, come esecutori, di esponenti della destra eversiva, trovando terreno fertile in quei ‘ragazzini’ che in quella fase avevano il convergente interesse, nella loro prospettiva ideologizzata, a ‘disintegrare’ in radice le basi dello Stato democratico".

Gilberto Cavallini rispondeva di "supporto logistico, falsificazione di documenti per agevolare la fuga, fornitura del veicolo per raggiungere Bologna" agli esecutori condannati in via definitiva, Francesca Mambro, Giusva Fioravanti e Luigi Ciavardini. Ed era "ben consapevole di ciò che i sodali sarebbero andati a fare". A testimoniarlo, illustrano i giudici, la "meticolosa preparazione dell’evento che li accomunava". Inoltre, i Nar non avrebbero partecipato a un evento di tale portata senza "la diretta partecipazione e il pieno consenso" di Cavallini, che li guidava con Fioravanti. Anche "la condivisione dell’alibi" che li vedeva insieme la mattina del 2 agosto, "rende palese l’unitarietà della condotta tenuta quel mattino".

A proposito di alibi. Nota la Corte: "Alcuni eventi segnano indelebilmente la data in cui sono avvenuti. Il 2 agosto 1980 è uno di quelli. Quella giornata era destinata a rimanere impressa a chiunque l’avesse vissuta. Ancor più per i Nar, ben consapevoli che l’attenzione degli inquirenti si sarebbe indirizzata verso l’eversione nera". Eppure, "nulla di tutto ciò accadeva", e i quattro su quella mattina "rendevano dichiarazioni difformi, per allinearle man mano che venivano a conoscenza di quelle degli altri".