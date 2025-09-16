Cavallini, revocata la semilibertà: l’ex Nar condannato per la strage non potrà più uscire dal carcere

Bologna, 16 settembre 2025 – Non potrà più uscire dal carcere, Gilberto Cavallini. Il tribunale di sorveglianza ha infatti revocato la semilibertà all’ex terrorista dei Nar condannato in via definitiva all’ergastolo per la strage alla stazione del 2 agosto 1980. Cavallini, 73 anni, godeva del beneficio dal 2017 e poteva lasciare il carcere di Terni ogni mattina alle 8 per farvi rientro in serata, alle 22, dopo avere prestato servizio come contabile.

Ma ora non potrà più farlo, appunto, perché il magistrato di sorveglianza di Spoleto Fabio Gianfilippi ha accolto la richiesta della Procura generale di Bologna. La decisione è arrivata ieri, dopo che la Corte d’Assise di Bologna, nei giorni scorsi, aveva rideterminato in tre gli anni di isolamento diurno, aggiungendone uno dopo l’ultima condanna e rinviando la decisione sulla revoca della semilibertà al tribunale di sorveglianza. Secondo quest’ultimo, l’isolamento ancora da scontare è «incompatibile con il regime di semilibertà», quindi Cavallini non potrà più uscire dal carcere come ha fatto finora.

L’ex Nar, arrestato nel 1983, prima dell’ultima condanna per il 2 agosto aveva già nove ergastoli sulle spalle per altri fatti di sangue e, dopo aver scontato più di trent’anni in cella, aveva chiesto e ottenuto il beneficio. Ma a gennaio è diventata definita la sentenza secondo cui Cavallini fu il quarto esecutore materiale della strage assieme agli altri Nar Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Si è così aggiunto un altro ergastolo, con il relativo isolamento diurno e la revoca della semilibertà.

I difensori di Cavallini, Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini, avevano invece chiesto «la prosecuzione della misura alternativa», evidenziando che «pendeva ricorso in cassazione nei confronti dell’ordinanza emessa dalla Corte d’Assise d’appello Bologna, poiché non era affatto pacifico che Cavallini dovesse eseguire ancora tre anni di isolamento diurno, essendo detenuto da oltre 42 anni».

Per i legali di Cavallini, inoltre, ci sarebbero state «le condizioni per la prosecuzione della semilibertà in presenza di un percorso intramurario e in misura del tutto positivo negli ultimi anni, che sarebbe vanificato incolpevolmente dalla cessazione della misura».

Il giudice di sorveglianza non ha però accolto questa tesi e ora Cavallini dovrà scontare sicuramente un anno di isolamento in cella. Per gli altri due anni, già stabiliti dalla vecchia sentenza (e che secondo gli avvocati furono scontati all’epoca), si vedrà se scontarli o meno dopo successivi approfondimenti. Bordoni e Pellegrini, però, già annunciano reclamo contro la decisione del giudice Gianfilippi e ora dovrà esprimersi sul caso il tribunale di sorveglianza in composizione collegiale. La battaglia legale non è finita.